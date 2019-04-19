【01齊跑】陳家豪屈旨盈張樹槐撐場　齊跑服務正式啟動

由香港01及香港遊樂場協會主辦的2019社區健康型活墟，今日（19日）中午假灣仔修頓球場舉行。活動開始前，各嘉賓亦為最新推出的「01齊跑」作開幕儀式。

今屆大會分別邀請了「水哥」張樹槐，跑手陳家豪及屈旨盈分享跑步經歷，以及「01齊跑」如何幫助他們記錄跑步數據，以改善表現。

作為首位完成珠穆朗瑪峰馬拉松的港人，人稱「水哥」的張樹槐，表示自己平時多在港島跑山練習。雖然以往他甚少利用應用程式記錄數據，但「水哥」表示，日後必定會利用「01齊跑」，協助自己取得更佳成績。

多名著名跑手包括陳家豪（左起）、「金毛」楊錦鴻、張樹槐、Lulu、屈旨盈、楊肇麟及洪松蔭出席「01齊跑」起動禮。（龔嘉盛攝）

01跑手區嘉俊（右起）、張樹槐、屈旨盈及陳家豪聚首一堂。（潘思維攝）

跑手兼教練陳家豪認為，「01齊跑」的功能，非常適合跑手記錄數據，檢視表現。「以前我們跑步，記錄時間需帶着秒錶，之後再將時間抄錄在筆記本上；但現在科技進步，跑手只需配戴手錶，數據就會傳送到應用程式，包括心率、配速等，非常方便。只要在『01齊跑』中定下目標時間後，系統就會設定適當配速，讓跑手更容易完成目標。」

「『01齊跑』中會顯示累積周里數及月里數，跑手不需再額外計算，就能知道自己在一周或一個月內所完成的距離，同時間又能記錄跑鞋的壽命，非常適合各位跑手。」

01齊跑起動儀式。（潘思維攝）

張樹槐（右起）、陳家豪及屈旨盈在台上分享到海外跑馬拉松的經驗。（潘思維攝）

去月跑畢東京馬拉松，兼刷新個人記錄的屈旨盈亦認同「01齊跑」有助跑手更瞭解自己的表現。「程式內記錄的數據有助跑手定下適當的配速；對於一些沒跑步習慣的用戶，『01齊跑』內以里數換領獎品，甚至以捐贈積分，或會成為他們開始跑步的誘因。」

一眾嘉賓齊賀「01齊跑」跑步平台正式起動。（潘思維攝）

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