【01齊跑．說明書】齊跑千里始於登記　幾個步驟成為會員

「01齊跑」跑步平台將於本月19日正式推出，讓你把練習數據轉化為積分與成果，換取優惠、抽獎機會及參賽資格等。 「01齊跑」已經在01 app推出，不少跑友已經加入。有些齊跑之友向我們報告問題，未來幾天解答一下。

如何走進「01齊跑」世界？玩「01齊跑」，不能一開始就同步數據。首先，你要成為齊跑大家庭一員。費用全免，只需「㩒幾粒掣」。

未登入，你我都是「神秘人」。

單單打開01 app，進入「01齊跑」並不足夠。當你看見自己的頭像是「神秘人」，名字叫「未登入」，只有兩個可能：

1.「你真係會員，又真係未登入」 2.「你連會員都未做」

情况2實在刻不容緩，立即處理！

要加入「01齊跑」，首先需要登入成為「01會員」。你可以選擇以電話號碼、facebook、Google帳戶或其他電郵登記。

先做01會員，才登入「01齊跑」（按圖放大）：

完成登記後，立即登入。進入「01齊跑」，名字最初顯示為「用戶加一堆數字」。立即回到01 app首頁，點選「我的」頁面，進入「我的個人主頁」，修改後的個人資料，亦會顯示「01齊跑」頁面。

佢好快，不過名字好怪，快啲改名！

到此，登記完畢，換張靚相，改個正名，做好準備起步吧！就像下圖用戶，頭像與名字，相當易記（點圖放大）：

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