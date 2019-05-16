【曼聯三冠王20周年】蘇斯克查大四喜最經典　英超險勝阿仙奴封王

今年是曼聯三冠王20周年。 在1999年，當時由費格遜帶領的曼聯創歷史，成為歐聯改制後首支三冠王，先贏英超，再奪英格蘭足總盃，最後得到歐聯。 在20年前的5月16日，曼聯以2：1擊敗熱刺，力壓阿仙奴封王，重奪英超錦標，過了三冠王的第一關。這一篇，先回顧曼聯贏得英超冠軍的過程。

時間回到1998年的夏天，曼聯剛過了一個不太如意的賽季，見證勁敵阿仙奴得到雙冠王。為了增強實力，費格遜毫擲千金，接連刷新球會轉會費紀錄，先以1075萬鎊高價從燕豪芬簽入荷蘭中堅史譚，之後再以1260萬鎊，從競爭對手阿士東維拉收購千里達前鋒約基。此外，曼聯還買入瑞典左翼布隆基斯，作為後備。

史譚的加盟大大增強了曼聯的後防實力。（Getty Images）

季前，曼聯簽入約基。（Getty Images）

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開季兩連和排名跌出前10

曼聯雄心壯志，但開季並不理想，在慈善盾遭阿仙奴炒3蛋，其後英超展開，更差點在主場輸波。英超首輪迎李斯特城，遭希斯基破門，一度落後兩球，幸舒寧咸及碧咸各建一功，總算以2：2和波，保住一分。次輪，曼聯繼續低迷，作客和韋斯咸0：0，兩戰僅得兩分，排名10名之外。

曼聯在第3輪終於開齋，靠約基及蘇斯克查各梅開二度，以4：1大破查爾頓，之後曼聯再以2：0挫高雲地利。雖然曼聯在第5輪作客被阿仙奴炒3蛋，但曼聯馬上回勇，靠艾雲的12碼及史高斯的入波，以2：0力克利物浦，之後再接連大勝修咸頓及溫布頓，進佔次席，力追榜首維拉。

曼聯大勝諾定咸森林8：1，是英超史上其中一場經典的大炒。（Getty Images）

蘇斯克查職業生涯其中一場代表作，就是對諾定咸森林的「大四喜」。（Getty Images）

蘇斯克查對森林「大四喜」

在上半季，曼聯失分頗多，除了在11月底作客不敵錫周三1：3，他們在12月連續4輪不勝，對維拉、熱刺及車路士都和波，之後主場對米杜士堡以2：3輸波。在積分榜，曼聯不但未能追上維拉，更被車路士超越。

與上半季的表現形成強烈對象，曼聯下半季保持不敗，尤其在在1月到2月初，他們聯賽5連勝，包括在約基大演帽子戲法之下，作客以6：2大破李斯特城。當然，最為人津津樂道的是，在2月6日作客諾定咸森林，蘇斯克查後備入替轟入4球，帶領曼聯以8：1大勝對手。這一波連勝令曼聯登上榜首。

曼聯大勝森林8：1的精華片段：

曼聯最後一輪聯賽對熱刺，舒寧咸跟對手爭頂。（Getty Images）

曼聯的煞科戰鬥熱刺，曼聯中堅朗尼莊臣阻止艾法臣的推進。（Getty Images）

與阿仙奴鬥至煞科日

正當曼聯攀升上榜首之時，衛冕的阿仙奴亦重拾勝軌，逐漸壓過維拉及車路士等球隊，排第次席。曼聯季尾不穩，踏入3月後作客和波較多，對溫布頓、列斯聯、利物浦及布力般流浪都失分。踢完37輪後，曼聯以76分領先，而阿仙奴則以75分緊隨其後，兩隊要鬥至最後一輪。

1999年5月16日，英超煞科日，曼聯對熱刺，而阿仙奴就對維拉。曼聯靠碧咸及高爾各入一球，以2：1贏熱刺，就算阿仙奴同日贏1：0，曼聯都能以79分封王，以一分之差力理阿仙奴重奪聯賽錦標，完成三冠王的第一步。新加盟的約基那一季攻入18球，與哈索賓基及奧雲並列英超射手榜首，而其「黑雙煞」拍檔高爾亦有17球進賬。

曼聯煞科戰對熱刺精華片段：