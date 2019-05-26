【曼聯三冠王20周年】歐聯決賽補時轟兩球逆轉　反勝拜仁完成偉業

今年是曼聯三冠王20周年，在1999年夏天，曼聯贏得英超、英足盃及歐聯錦標，成為歐聯改制後首支三冠王。 在3個冠軍之中，曼聯贏歐聯冠軍最為蕩氣迴腸，締造了多場經典比賽。 20年前的5月26日，曼聯在魯營球場決賽拜仁慕尼黑，靠補時舒寧咸及蘇斯克查各建一功，以2：1反勝對手捧盃，完成三冠王的最後一關！

曼聯通過歐聯外圍賽對波蘭球隊ŁKS Łódź後，在分組賽被編入「死亡之組」的D組，與巴塞隆拿、拜仁慕尼黑及邦比同組。除了丹麥的邦比較弱外，拜仁及巴塞都是實力強橫的隊伍。曼聯首戰主場對巴塞上演入球騷，傑斯、史高斯及碧咸各建一功，踢成3：3平手，到第二場作客拜仁，曼聯靠約基及史高斯的入球，以2：2賽和對手。

曼聯在拜仁慕尼黑在分組賽已經交手，兩場都踢成平手。（Getty Images）

曼聯在分組賽遇上巴塞隆拿，費格遜跟巴塞主帥雲高爾合照。（Getty Images）

更多分組賽對拜仁、巴塞及邦比照片：

+ 14 + 13 + 12

「死亡之組」次名晉級8強

之後兩場面對同組實力最弱的邦比，曼聯先在作客大炒6：2，回到主場再勝5：0，全取6分。在最後兩場分組賽，曼聯保持不敗，作客巴塞再次踢成3：3，最後主場對拜仁則以1：1言和。最終，曼聯在D組6戰得10分，排小組次名，成為其中一支最佳小組次名球隊晉級8強。拜仁以11分小組首名出線，而巴塞則以8分排第3出局，邦比6戰只勝1場3分包尾。

碧咸在歐聯8強遇上國米中場施蒙尼。（Getty Images）

更多曼聯8強兩回合對國米照片：

+ 10 + 9 + 8

在8強，曼聯遇上意甲雄師國際米蘭，首回合主場靠約基梅開二度贏2：0，次回合作客史高斯入球，雙方踢成1：1，曼聯兩回合計贏3：1晉級。入到4強，曼聯面對另一支意甲頂級勁旅祖雲達斯，在首回合主場，曼聯靠傑斯的補時入波，逼和干地25分鐘入波的祖記，踢成1：1。

曼聯在4強面對有施丹領軍的祖雲達斯。（Getty Images）

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4強次回合反勝祖記

次回合作客祖雲達斯，是歐聯史上其中一場經典戰役。主場祖記初段11分鐘由恩沙基連入兩球，領先2：0，兩回合計領先3：1。曼聯之後再上演絕地反擊，先由隊長堅尼在24分鐘接應角球頂入追近。34分鐘，曼聯的高空攻勢奏效，約基頭槌建功，追成平手。完場前，高爾射入，幫曼聯在落後兩球下，反勝祖記3：2，兩回合計以4：3打入決賽。

曼聯4強次回合對祖記精華片段：

曼聯決賽在魯營球場對拜仁。（Getty Images）

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決賽補時反勝拜仁奪冠

在1999年5月26日的歐聯決賽，曼聯及拜仁在魯營球場爭霸。曼聯有堅尼及史高斯停賽，中場殘陣，碧咸拍畢特踢中路，傑斯移到右路，布隆基斯踢左翼。拜仁在6分鐘就由巴士拿罰球開紀錄，一直領先。

落後的曼聯加強攻力，先後換入舒寧咸及蘇斯克查，而拜仁就收起了老將馬圖斯。到補時階段，神奇的事發生了，在補時1分鐘，曼聯的角球引起混亂，禁區頂的傑斯起右腳一射並不清脆，門前的舒寧咸加一腳射入，追平1：1。

93分鐘，再次是角球進攻，舒寧咸前柱一頂，門前的蘇斯克查加多一腳射入，幫曼聯反勝2：1，球會史上第二度稱霸歐洲。曼聯成為繼些路迪、阿積士及燕豪芬後第4支歐洲三冠王，並且是歐聯改制後首支三冠王。

曼聯領隊費格遜親吻歐聯獎盃。（Getty Images）

曼聯歐聯決賽對拜仁精華片段：