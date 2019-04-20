【英超】小將菲爾科頓一箭定江山　曼城「復仇」挫熱刺重登榜首

曼城與熱刺在周中的歐聯合演入球騷，兩軍相隔3日後於聯賽再戰。矢志報回歐聯一敗之仇的曼城，憑小將菲爾科頓的英超處子入球一箭定江山，以1球小勝，重返榜首。

熱刺於周中的歐聯8強次回合雖以3：4不敵曼城，但憑作客入球優惠晉級。雙方該仗合共炮製7個入球外，VAR亦成為「主角」，史達寧的補時入球因助攻的阿古路被判越位在先，使曼城再度於歐聯8強出局。無緣「四冠王」的曼城，聯賽今仗再戰熱刺，以及下仗於「曼市打吡」硬撼曼聯，一旦失分，或將聯賽榜首拱手相讓予勁敵利物浦。

曼城經歷上仗歐聯被熱刺淘汰後，主帥哥迪奧拿揚言今仗在聯賽「復仇」。（路透社）

熱刺主將孫興慜今仗亦擔任正選，再度衝擊曼城防線。（路透社）

歐聯出局後，揚言今仗「復仇」的曼城主帥哥迪奧拿，派出狀態大勇的史達寧，伙拍阿古路及貝拿度施華攻堅。客軍熱刺與上仗比較則有5個調動，隊長門將洛里斯因傷缺陣，加沙寧加（Pablo Gazzaniga）正選把關，前線則繼續以艾歷臣支援孫興慜及盧卡斯莫拉。

不容再失的曼城，哥迪奧拿繼續派出阿古路及史達寧正選披甲。（路透社）

孫興慜上半場早段便不乏埋門機會，惜未能攻破曼城大門。（路透社）

作客的熱刺在開賽早段反客為主，曼城在中圈附近誤傳，孫興慜左路殺入禁區起腳，但被艾達臣擋出。曼城隨即還以顏色，貝拿度施華在右路傳中，阿古路頭槌二傳予年僅18歲的小將菲爾科頓（Phil Foden）門前頂入，開賽5分鐘領先熱刺1球。

該名英格蘭小將攻入個人的首個英超入球外，亦是首名「千禧後」球員為曼城在英超「士哥」，成為球隊史上第3年輕取得英超入球的球員。

菲爾科頓接應阿古路的二傳，近門頂入他今季的英超首個入球。（路透社）

曼城門將艾達臣先後化解艾歷臣及孫興慜的埋門。（路透社）

熱刺雖然落後一球，但不乏具威脅攻勢，艾歷臣及孫興慜先後攻門，但同樣被艾達臣化險為夷。曼城中場主力的迪布尼，一次遠射時不慎觸傷左腳，退下火線，由費蘭甸奴入替其位置，曼城領先1球進入更衣室。

迪布尼一次遠射起腳後，不慎觸傷左腳退下火線。（路透社）

曼城易邊後繼續主攻，希望盡快取得第二個入球，小將菲爾科頓表現依然活躍，多次殺入熱刺的禁區，他與貝拿度施華在下半場早段的攻門，卻無功而還。

利萊辛尼取代阿古路後備入替，隨即有機會攻門，惜未能命中目標。以速度快見稱的辛尼，為熱刺的後防帶來不少威脅，該名德國球員一次左路快放地波傳中，史達寧近距離撞射，卻省中加沙寧加，未能增添紀錄。

菲爾科頓在下半場表現繼續活躍，多次闖入熱刺禁區，製造不少威脅。（路透社）

哥迪奧拿在下半場中段收起阿古路，由利萊辛尼入替。（路透社）

熱刺主帥普捷天奴並未放棄，在下半場末段以高大箭頭洛蘭迪取代艾達韋列特，希望增強攻力，及早扳平。盧卡斯莫拉亦製造不少攻門，但被艾達臣一一化解，雙方未能改寫紀錄，結果曼城保持1球戰果直至完場。

曼城1球力克熱刺，聯賽取得十連勝，以86分、1分之差力壓利物浦重返榜首；熱刺則以67分暫列第3位。

史達寧近門錯失良機後，亦難掩失望。（路透社）

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