【英超】蘇斯克查拒泊曼聯領隊車位：「那仍是屬於他的！」

喜歡蘇斯克查的原因可以有很多個,他最近又為大家提供一個新的理由。 由去年12月接替摩連奴出任曼聯看守領隊,到近日終於「坐正」主帥一職,挪威人一直拒絕使用球會卡靈頓訓練基地向領隊提供的泊車位,背後埋藏一個窩心的理由。

曼聯職員一直等待蘇斯克查「認領」卡靈頓訓練基地的領隊專屬車位,可是他遲遲未有使用,每早駕車上班,依然跟大夥兒一樣泊在一起。

如果說之前他只是看守領隊,因此名不正言不順的話,今個月球會公布他正式出任領隊一職,簽約三年,這個前領隊費格遜(Sir Alex Ferguson)以及他的繼任人莫耶斯、雲高爾和摩連奴均曾使用的車位,自此之後他也有權使用。

可是挪威人依然固我,未有泊車到那個車位。英國《太陽報》提供的版本是,蘇斯克查向曼聯職員表示,「將車子泊在那裏感覺不妥,那兒仍是老闆(費格遜)的位置。」(It just doesn't feel right parking there. It's still the gaffer's place.)

英國小報踢爆,蘇斯克查拒絕使用曼聯領隊的專屬車位。(Getty Images)

蘇斯克查與曼聯前領隊費格遜爵士感情要好,球隊在歐聯16強擊敗PSG出線後,二人和簡東拿一起握拳慶祝。(曼聯Twitter)

專屬車位不用 新車也不要

該報引述曼聯消息人士指出,「費Sir有自己的車位。那是個繁忙的停車場,自蘇斯克查開始駕車上班一刻,我們一直在等待他認領那個車位。」

即使消息來自向來不太可靠的《太陽報》,但以蘇斯克查向來極為尊敬費Sir的態度來看,他有此行徑也不足為奇。昔日的「娃娃臉殺手」,長年保持低調謙遜,贊助曼聯的雪佛蘭(Chevrolet) 有免費新車提供,他依然繼續駕駛他的富豪(Volvo)XC40,「他較太部分職員更早上班,仍一如我們記憶中的他一樣謙遜。」

在蘇斯克查心目中,曼聯領隊的車位只屬於費Sir一人。(Getty Images)

費格遜與蘇斯克查感情深厚,愛徙領軍出戰巴塞,他老人家亦隨隊「出征」。(資料圖片:Getty Images)

費Sir隨隊「出征」

20年前歐聯決賽,蘇斯克查在補時3分鐘射入絕殺反勝拜仁的一球,當時的事發地點,正是曼聯周二深夜造訪的巴塞魯營球場。這場歐聯八強次回合大戰,曼聯作客要收復首回合落後0:1的劣勢。

當年創造奇蹟的後備殺手,如今領軍挑戰巴塞,他認為16強作客巴黎聖日耳門(PSG)贏波出線一仗,為球隊打下一支強心針,絕對有機會繼作客擊敗祖雲達斯和PSG後,再下一城,「今年我們作客曾擊敗一些強隊,當中面對過不少偉大球員。」

他跟費Sir情誼深厚,為支持愛徒和愛隊,77歲的費格遜更親自隨隊「出征」,從照片可見費Sir一臉精神翼翼,不知他會否為蘇斯克查提供擊敗巴塞的錦囊妙計?

費格遜爵士即使已退任領隊一職多時,但他仍時常入場觀看曼聯的比賽。(Getty Images)

當年的「魯營奇蹟男」蘇斯克查,廿年後變身領隊重遊舊地可以再創奇蹟嗎?(Getty Images)

