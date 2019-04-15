【英超】蘇斯克查拒泊曼聯領隊車位：「那仍是屬於他的！」

喜歡蘇斯克查的原因可以有很多個，他最近又為大家提供一個新的理由。 由去年12月接替摩連奴出任曼聯看守領隊，到近日終於「坐正」主帥一職，挪威人一直拒絕使用球會卡靈頓訓練基地向領隊提供的泊車位，背後埋藏一個窩心的理由。

曼聯職員一直等待蘇斯克查「認領」卡靈頓訓練基地的領隊專屬車位，可是他遲遲未有使用，每早駕車上班，依然跟大夥兒一樣泊在一起。

如果說之前他只是看守領隊，因此名不正言不順的話，今個月球會公布他正式出任領隊一職，簽約三年，這個前領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）以及他的繼任人莫耶斯、雲高爾和摩連奴均曾使用的車位，自此之後他也有權使用。

可是挪威人依然固我，未有泊車到那個車位。英國《太陽報》提供的版本是，蘇斯克查向曼聯職員表示，「將車子泊在那裏感覺不妥，那兒仍是老闆（費格遜）的位置。」（It just doesn't feel right parking there. It's still the gaffer's place.）

英國小報踢爆，蘇斯克查拒絕使用曼聯領隊的專屬車位。（Getty Images）

蘇斯克查與曼聯前領隊費格遜爵士感情要好，球隊在歐聯16強擊敗PSG出線後，二人和簡東拿一起握拳慶祝。（曼聯Twitter）

專屬車位不用 新車也不要

該報引述曼聯消息人士指出，「費Sir有自己的車位。那是個繁忙的停車場，自蘇斯克查開始駕車上班一刻，我們一直在等待他認領那個車位。」

即使消息來自向來不太可靠的《太陽報》，但以蘇斯克查向來極為尊敬費Sir的態度來看，他有此行徑也不足為奇。昔日的「娃娃臉殺手」，長年保持低調謙遜，贊助曼聯的雪佛蘭（Chevrolet） 有免費新車提供，他依然繼續駕駛他的富豪（Volvo）XC40，「他較太部分職員更早上班，仍一如我們記憶中的他一樣謙遜。」

在蘇斯克查心目中，曼聯領隊的車位只屬於費Sir一人。（Getty Images）

費格遜與蘇斯克查感情深厚，愛徙領軍出戰巴塞，他老人家亦隨隊「出征」。（資料圖片：Getty Images）

費Sir隨隊「出征」

20年前歐聯決賽，蘇斯克查在補時3分鐘射入絕殺反勝拜仁的一球，當時的事發地點，正是曼聯周二深夜造訪的巴塞魯營球場。這場歐聯八強次回合大戰，曼聯作客要收復首回合落後0：1的劣勢。

當年創造奇蹟的後備殺手，如今領軍挑戰巴塞，他認為16強作客巴黎聖日耳門（PSG）贏波出線一仗，為球隊打下一支強心針，絕對有機會繼作客擊敗祖雲達斯和PSG後，再下一城，「今年我們作客曾擊敗一些強隊，當中面對過不少偉大球員。」

他跟費Sir情誼深厚，為支持愛徒和愛隊，77歲的費格遜更親自隨隊「出征」，從照片可見費Sir一臉精神翼翼，不知他會否為蘇斯克查提供擊敗巴塞的錦囊妙計？

費格遜爵士即使已退任領隊一職多時，但他仍時常入場觀看曼聯的比賽。（Getty Images）

當年的「魯營奇蹟男」蘇斯克查，廿年後變身領隊重遊舊地可以再創奇蹟嗎？（Getty Images）

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