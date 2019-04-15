【英超】利物浦多踢一場反超兩分　高普哥迪奧拿齊指不容有失

英超兩支爭標份子在今輪聯賽分途出擊，曼城作客水晶宮以3：1全取3分；利物浦同樣旗開得勝，在主場兩球淨勝車路士，暫時以兩分力壓曼城重登榜首。兩軍主帥高普及哥迪奧拿異口同聲表示，餘下聯賽不容有失，否則聯賽錦標將落入對方手中。

曼城在周日（14日）的英超聯賽先打頭陣，史達寧梅開二度及加比爾捷西斯的入球，作客以3：1擊敗水晶宮，向尾場出戰的直接競爭對手利物浦再施壓力。紅軍在晏菲路球場硬撼車路士，兩軍在上半場互無紀錄，但利物浦易邊後初段憑沙迪奧文尼建功及沙拿的世界波，極速兩球領先。車路士的主力夏薩特在及後兩次錯失黃金機會，未能助球隊追和，結果利物浦以兩球淨勝全取3分，領先曼城兩分但多踢一場。

史達寧今仗梅開二度，助曼城作客擊敗水晶宮。（路透社）

沙拿轟入世界波，助利物浦奠定勝局。（路透社）

今季英超聯賽的榜首位置已經25次易手，是二戰後第2多的球季。曼城在未來兩場聯賽中，將先鬥熱刺然後再演「曼市打吡」；相反利物浦在餘下聯賽無須再鬥「Big 6」球隊，其中兩仗更是對下游球隊哈特斯菲及卡迪夫城，賽程相對比曼城容易應付，但英超錦標花落誰家依然充滿懸念。

曼城主帥哥迪奧拿指即使面對緊湊賽程，仍然相信麾下球員能夠繼續發揮水平，「我們球隊在今季經常面對一周兩賽的緊密賽程，在過往亦能交出好成績，我們在過去兩季取得183分，顯示球隊的穩定性，我相信他們有能力在餘下賽事保持水準。我們在過去兩至三個月維持高水平的表現，因為我們清楚知道失分將使爭標路變得困難重重，但不論我們抑或利物浦亦有機會失分，足球往往是一個不可預測的遊戲。」

哥迪奧拿指球隊在今季面對緊密的賽程，亦交出高水準的發揮，希望在季尾可以保持。（路透社）

利物浦縱然賽程上較曼城輕鬆，但紅軍比曼城踢多一場，一旦雙方餘下賽事未再失分，曼城亦將壓過紅軍封王。利物浦領隊高普同樣明白這狀況，在今仗後表示球隊在餘下賽事不容有失，「我們球隊今仗表現相當出眾，球員製造不少機會，擊敗如車路士般對手確實不容易。我們未來數仗聯賽同樣不容易應付，所以我們必須全力以赴，盡可能全取12分，嘗試衝擊聯賽錦標。」

利物浦雖在聯賽不用再鬥「Big 6」球隊，但高普亦指不能鬆懈。（路透社）

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