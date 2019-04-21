【港超聯】爭標大戰大埔絕殺南區　下輪作客擊敗富力可提前封王

港超聯爭標來到第16輪聯賽仍陷混戰，榜首的和富大埔今日（21日）在主場迎戰冠忠南區，伊高沙托尼窄位絕殺，以2︰1擊敗南區。 和富大埔在港超爭標稍佔主動權，若下輪作客對富力R&F贏波即封王，若保住不敗加上煞科日又擊敗夢想FC，亦可封王。

儘管經過周中亞協盃大戰，大埔今日繼續強陣出擊，主要以未有註冊亞協盃的勞高及杜度作輪換。主場出擊的大埔早段踢得主動，1分鐘，李家豪右路斬中，辛祖頭槌批出柱邊；3分鐘主隊再由右路進襲，杜度右路傳中，後上的黃威撞射高出。

其後南區漸漸搶得攻勢，8分鐘，迪亞高右路進襲交地波被解圍出底線，及後車潤秋左路畸角位起腳抽射柱邊出界，比賽進行半小時左右，迪亞高右窄角起腳被曾文輝擋出。34分鐘南區遭遇打擊，中場核心陸志豪拉傷大腿，需由溫俊入替，此子即獻一記抽射但遠遠高出。完場前，伊高沙托尼左路窄角度射遠柱入網絕殺，為大埔以2︰１勝出。

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大埔與南區形勢緊湊，港超聯爭標進入最後直路。（高詩琦攝）

▼港超聯大埔VS南區圖輯（按圖放大）▼

+ 3 + 2

39分鐘大埔終打開紀錄，勞高門前持球轉身射入成1:0，完半場前「綠戰士」有機會拉開比數，伊高沙托尼左路個人突破落底線回予辛祖，辛祖橫傳予勞高，惜後者射高；及後梁冠聰把握李溢晉企出施笠射，李溢晉及時回身接實。

大埔與南區形勢緊湊，港超聯爭標進入最後直路。（高詩琦攝）

換邊後開賽不久，南區即追和，51分鐘，馮慶燁禁區內犯手球遭罰12碼，高美斯操刀射入追成1:1；南區主帥鄭兆聰即換入蘇沙搶攻，此子入替即令客隊獲得連環角球攻勢，使得大埔禁區內風聲鶴唳。及後大埔及南區都各有黃金機會領先，但南區翼鋒迪亞高一次禁區頂施射被接實，一次半單刀在艾華度力逼下在禁區邊倒地，球證無表示；大埔數次角球都有機會再超前，不過李溢晉演出神勇多次救險。大埔主帥其後以李嘉耀及哈利，分別入替勞高及辛祖。89分鐘，伊高沙托尼左路窄角度射入網，為大埔取得寶貴的三分。

勞高為大埔先開紀錄。（高詩琦攝）

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