【港足日與夜．李家豪】重返起點　找回真我　盼實現兒時承諾

「兩年前有想過會再踢職業...卻又不太敢去想，始終擔心外界目光，多於憂慮自己的能力。」和富大埔後衛李家豪2016年效力香港飛馬時曾捲入假波案，等待結果期間他滿腦子負面思緒，「會否判監？」、「出獄後做甚麼？」、「會否一世跟車？」 心中無限個問號，重返職業足球壇對「家豪」來說，曾經是個很遙遠的冀望，但他獲判無罪後今季不單重返大埔，更首度代表球隊出戰亞洲賽，回看這個低谷，他如是說：「成長路上，有高有低才算精彩。」 攝影：羅君豪

自小在大埔富亨邨長大的「家豪」，於四姊弟中排行最尾，且是家中唯一男丁，正所謂「孻仔拉心肝」，父母思想較傳統，自然投放更多希望在他身上，對這位兒子特別掛心，「當初選擇踢波這條路，家人雖口說支持，但其實知道他們覺得我會『搵唔到食』，只是難以改變我的想法，所以沒有阻止。媽媽叫我考政府工，我最後亦沒有聽她勸告，反叛地走去踢波。」



官司影響家人 內疚繼而封閉自己

心知背負父母期盼，無奈還未帶來驕人成就前，卻讓雙親失望。捲入官司期間，「家豪」最難過的並非自己承受評擊，而是讓無辜的家人一起飽受壓力。親朋戚友不停致電，街坊閒言閒語，累得每日到快餐店喝奶茶的母親亦有所避忌，連「麻雀」亦打少了，一切看在眼內，「家豪」不是味兒，「見到媽媽苦不堪言的樣子，內心很難受，試問有哪個父母會想親生兒子發生這種事？」

逃避，是他自事情發生後的取態。「家豪」逐漸變得封閉，李嘉耀及馮慶燁等好友來電置之不理，所有跟足球有關的事，通通隔絕。「那刻感覺很羞家，足球給予我很多快樂的回憶，認為自己有負球圈及家人。最理想的事業沒了，那是人生至今的最低潮。」

足球於李家豪的成長段足球扮演各種角色，「小時候是玩伴；踢職業前是朋友；當球員後教導我做人。」足球幾乎是他生命的所有，等待官司結果期間，他最掛念的便是以往那種追求更好的感覺。（羅君豪攝）

掛念追逐足球的感覺 姐夫細心開解成輔導員

做男人，從哪裏跌倒便在哪裏站起來，起碼我不會後悔。

腳停口停，官司期間「家豪」仍需工作糊口，酒店炒散、跟車送貨，甚至做甜品他都試過，但工作只是用以讓自己麻木、分散注意力的方法，腦海仍不停地圍繞着足球轉，邊做邊想起往事，「掛念以前會希望傳好一球而不斷練習，為了控球穩定去想想如何改進，很回味那種感覺，那是一種『追求』的感覺。」

周日的家庭聚會，變成「家豪」每周最期待的時間，姨甥們純粹的快樂，讓他最舒服自在。「家豪」的大姐夫更扮演重要角色，這位「輔導員」跟他分享人生經驗、一起回顧前事，部份說話更深深印在他腦中，「做男人，『邊度跌低邊度起番身』，起碼我不會後悔。這令我思考很多，雖然未知將來會發生甚麼事，但至少我應樂觀地面對及生活。」

李家豪與馮慶燁自小學已相識，兩人住於相鄰大夏，練習前會先相約健身。家豪笑指二人溝通方式很「癲」：「我們不理會對方感受地互相鞭策，連隊友都說他是我人生教練。」兩年低潮期間，燁仔亦陪伴家豪走出陰霾。(受訪者提供)

望信守兒時承諾 不甘中途離場

小時候的夢想未實現，若能再做球員，便一起奮鬥；否則我仍會以另一身份貢獻。

足球路縱有寂寞難行之時，但兒時承諾支撐着李家豪，他知道若斷言離開綠茵場，年老後必定後悔。（羅君豪攝）

迷茫之時向恩師傾訴 「堅Sir」感動落淚



「堅家軍」的故事早已耳熟能詳，教練李志堅在眾人心目中是位能帶來安全感的人，「家豪」亦不例外，「感覺發生甚麼事，找他都會『拆得掂』。」所以當身陷迷茫的「家豪」想找人傾訴，打開電話，過百個聯絡人之中，不期然便按下了「李志堅」的名字，「我當時跟他說：小時候說好要一起拿香港頂級聯賽冠軍的夢想仍未實現，雖未知官司結果如何，但能再當球員的話，便一起奮鬥；否則我仍會以另一個身份出一分力。」據知「堅sir」聽畢後亦感動得流淚。

在黑暗中等待之苦，「家豪」深深明白，他曾想放棄，最後能堅持下去，同樣只因那個看來無聊、自己卻認真看待的兒時承諾，「說了要奪冠這麼多年，感覺成果差不多來臨，不甘心因此事而放棄。若我沒有選擇再踢足球，即使在外邊有多大成就，老了都留有遺憾；儘管返回球場踢得平平無奇，起碼我嘗試過、盡過力。」

堅家軍三個字的意義，別人未必明白，在李家豪心目中卻代表親情、友情、承諾、夢想，教練李志堅的地位更舉足輕重。（受訪者提供）

感激李志堅無條件信任 當頭棒喝銘記於心

李家豪，你唔好再等衰啦！ 和富大埔主教練 李志堅

獲判無罪一刻致電李志堅 感激教練人格擔保



2018年4月19日，「家豪」獲判無罪釋放，得悉結果後的第一個電話，亦是打給李志堅，他沒有跟家人商量，毫不猶疑決定重投足球懷抱。要說到這位「爸爸」的恩情，他稱數也數不盡，「以前他放棄僱傭生意，便是為了我們這班小子；今次法律上我沒事，但外界仍戴有色眼鏡，可是他還決定簽我。可能他背負很多壓力，相信亦以自己人格及信譽去擔保，為我擋了很多。」

感激的除是無條件信任，還有如當頭棒喝般的提點。李志堅深知「家豪」惰性高，若有穩定上陣機會，態度容易變得放鬆，一次練習後他倆相談近半小時，「他有一句令我很深刻，『李家豪，你唔好等衰啦！』意思是讓我不要再甚麼事也沒所謂，像之前那樣等着變差，他勸我擺低過往、逼自己突破，為自己做點事。」「家豪」笑言「堅sir」的這「棒」時機很準，避免他再慢慢沉淪，是今季快速重拾水準的關鍵。

李志堅決意簽入李家豪，或許背後為對方擋了不少狂風暴雨，今季「家豪」以表現作回報，相信堅sir亦感欣慰。（資料圖片/高詩琦攝）

珍惜 感恩 尋找快樂已夠幸福

談及兩年後再次接觸職業足球的感覺，還未待記者發問完，「家豪」已忍不住報以燦爛笑容，「很開心，直到這刻，每日仍會期待練習、比賽。」「家豪」尤記得重返大埔跟操之初，跟一位比自己年輕且瘦弱的球員進行對抗性練習，才驚覺自己力量大減，即使是引體上升亦難以完成，但他矢言現時對足球的態度不再浮浮沉沉，「以往不會爭取機會，對自己沒要求，踢得一季得一季，根本沒尊重過這份職業。現在有熱誠，想全心全意地付出，可能未必有回報，但人生中能夠找一件自己喜歡的事去投放100％，已經很幸福。」

相隔2,386天的入球，除了是射破舊東家飛馬的大門，更助大埔順利捱過地獄賽程，「入球貴精不貴多，同樣這是張中期成績表，證明努力沒白費，加強我這方面的信念。」（資料圖片/高詩琦攝）

我要讓外界知道我回歸，以前那個李家豪已經消失，現在的我是另一個人。

經歷過失去足球的日子，「家豪」更懂得珍惜的真締，26歲的他當打之年或所剩無幾，但他沒急着為未來鋪路，因不想給自己離開的藉口，「每場賽事都不可以錯過，自發健身提升力量、受傷便不斷約醫生做治療、飲食與作息更講求。細節做好了，加起來便有成果。」虛耗兩年光陰，他沒有要追回甚麼，只想當個對得住自己，讓父母感到安慰的兒子。「我要讓外界知道我回來了，以前那個李家豪已經消失，現在的我是第二個人。」

現時「家豪」與家人關係變得更親密，互相訴說心事外，父母入場親身支持的次數亦更多，他指或者這想法有點「變態」，但還是「感恩」曾經發生的這件事，「領悟到『開心』原來很重要，否則即使有錢有樓，都會提不起勁，對周圍人事物都沒所謂。香港很多事情得來不易，以往不懂感恩，只會想得到更多，現在擁有家人、女友及愛犬，已經足夠。」

虛耗兩年光陰，從社會邊緣走回來，李家豪學懂凡事感恩，不再無止境地追求名利，只想活在當下，再次讓父母及女友驕傲。

聯賽冠軍如最後拼圖 冀「堅家軍」故事登大銀幕

大埔是「家豪」出生及成長地，小時候首次參加幼苗跟「堅sir」踢波的地方，便是和富大埔現時用作操練的廣福球場，能夠回歸這支代表自己地區的球隊，爭奪聯賽冠軍及出戰亞協盃賽事，他以「好正、好完美、好幸運」去形容。重臨起點，那份初心即時湧上心頭，上天的安排彷彿告訴他一件事，「就像告訴我，夢想真的很近、很近，如一幅拼圖，現在就只差一個冠軍，拼上這最後一塊，完成品便可掛上牆。」

夢，仍在做。「家豪」更有個天馬行空的想法，便是將「堅家軍」一路以來的成長大小事，拍成一輯電影。除了將每個球員、家庭的故事紀錄低，亦希望如電影《點五步》一樣，以熱血感染港人，「堅sir維繫着這麼多年青人，一起向夢想進發，相信故事中很多細節可以讓人受啟發，改變大家的負面情緒。想向港人傳承那種追求的感覺，而並非每日像個行屍走肉，希望大家亦可尋回那股衝勁。」

以往的李家豪或許是沒了靈魂，但在這兩年間他一直在尋找真正的自己，由今季這位右後衛的表現看來，他已找到了。

一個教練帶着一班少年追夢，若要拍成電影，還欠一個完美結局，聯賽冠軍會在今年到手嗎？（受訪者提供）

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