【田徑】跨欄成年度大贏家　呂麗瑤：意義是不再孤獨

田總周年晚宴今晚舉行，大會頒發年度運動員獎項。跨欄四將陳仲泓、呂麗瑤、王珞僖和盛楚殷包辦成年和青年組別最佳運動員獎項，成為項目大贏家。 「其實我還想多謝一個人。」呂麗瑤在獲獎後訪問接近尾聲時道。她感謝的不是教練，而是宣讀得獎名單的洪珀姿律師，「去年這個時候她幫了我很多。」

田總在周年晚宴上頒發傑出和最佳運動員獎項表揚運動員在2018年取得佳績，今年由跨欄運動員壟斷成人組和青年組獎項。

「欄后」呂麗瑤憑着去年於亞運會刷新香港紀錄摘銅勇膺最佳女運動員，「欄王」陳仲宏去年3破港績同樣實至名歸。

青年組方面，18歲田徑小將王珞僖去年在青年奧運會男子110米欄中，為香港贏得史上首面青奧田徑銅牌，並在世界中學生運動會奪銀牌，盛楚殷則在世中封后。

呂麗瑤獲田總宣布成為年度最佳運動員，她坦言去年大豐收：「有PB又有獎牌」。（葉詩敏攝）

瑤瑤與教練鄧漢昇感情要好，二人在台上笑逐顏開。（葉詩敏攝）

呂麗瑤在上月的傑出運動員選舉奪得最具潛質運動員獎，今晚又再踏上頒獎台，她坦言亞運獎牌為她帶來不少獎項：「這是第一次奪年度最佳，升上成人組後我一直都有進步，但你說是不是眾多運動員中最突出，就一定不是。上年是最豐收的一年，既打破個人最佳成績，又有獎牌。」

今年4個大獎由跨欄運動員取得，她笑道：「不再孤獨。之前一直有跨欄運動員取得好成績，但很少齊齊整整同一季有好成績，今年很難得，雖然我們跟隨不同教練，但很有團隊的感覺，很開心。」

呂麗瑤說到洪律師在難關時伸出援手，不禁哭成淚人。（葉詩敏攝）

呂麗瑤透露洪珀姿律師（圖）去年在晚宴曾開玩笑問道：「幾時到你獲獎？」因此今年她宣布自己獲獎時感受甚深。（葉詩敏攝）

感謝律師助跨越難關

這名24歲女將在「#MeToo」事件後勇敢站起來，她曾在亞運獲獎後哭說「田徑幫了我很多」、「嘗到人情冷暖」，今晚她也哭成淚人。

在訪問接近尾聲時，她說要多謝一個人。我們猜是教練鄧漢昇，她笑道：「多謝他講到悶了！」然後她收起笑容，說到洪珀姿律師的名字時更泣不成聲：「我要多謝她，因為去年都是由她宣讀得獎名單，去年在晚宴她以律師身分幫了我很多，她不只關心運動員，更會在大家遇上難關時幫忙，想藉這機會感謝她。」

陳仲泓去年3破港績，他即將出戰月底的亞錦賽。（葉詩敏攝）

至於剛在新加坡田徑賽摘銀的「欄王」陳仲泓，同樣第一次獲得年度最佳獎項，不擅辭令的他表示：「上年幾順暢，較少傷患是關鍵，教練給了我很多指示，這個獎項也是他的。」

他正密鑼緊鼓為4月尾的亞錦賽備戰，問到目標時坦言不會多想：「平常心吧。不想太大壓力，順着感覺跑。」

陳仲泓獲獎不忘感謝教練陳沛。（葉詩敏攝）

得知獲獎後，傻氣的盛楚殷一臉茫然甚是可愛。（葉詩敏攝）

王珞僖（左二）坦言去年兩個獎牌未能完全總結全年，即使是失落世青資格也是成長重要一部分。（葉詩敏攝）

兩名跨欄小將今年要應付DSE考試，訓練不得已要減量。（葉詩敏攝）

2018田總年度傑出運動員 男子公開組 陳仲泓 TCAA 公民體育會 許懷熙 TCAA 公民體育會 高澔塱 TCAA 公民體育會 女子公開組 程小雅 WAC 屈臣氏田徑會 林安琪 PAC 飛達田徑會 呂麗瑤 WAC 屈臣氏田徑會 杜婉筠 WAC 屈臣氏田徑會 俞雅欣 PAC 飛達田徑會 男子青年組 陳志強 TCAA 公民體育會 陳俊禧 WAC 屈臣氏田徑會 周漢傑 HVAA 愉園體育會有限公司 林銘堯 TCAA 公民體育會 馬景揚 LSCAC 喇沙書院田徑會 王珞僖 WAC 屈臣氏田徑會 女子青年組 陳樂悠 WAC 屈臣氏田徑會 陳佩琦 PAC 飛達田徑會 黎恩熙 GHSAC 德望田徑會 梁筠宜 HVAA 愉園體育會有限公司 盛楚殷 WAC 屈臣氏田徑會

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