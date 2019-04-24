【港超聯】東方聯乘狼隊辦青訓　士砵亭小將王佳豪5月訪港

港超聯球隊東方龍獅今日宣布聯同英格蘭老牌球會狼隊合辦足球訓練計劃，並將挑選兩名本地小將到這支今季在英超表現神勇球隊的訓練基地交流。

東方首度與英超球會合作，兩年前被中國復星集團收購的狼隊亦是首次與香港球會合辦青訓計劃。雙方將在5月16至17日一連兩日舉辦訓練活動，透過英國職業球會訓練模式提升本地足球訓練水平，協助年輕球員增強足球知識和技巧。

出席簽約儀式的狼隊董事總經理戴雲普（Laurie Dalrymple）透露未來會發展亞洲市場，球隊U23青年軍亦會在下月出戰香港足球會舉辦的7人足球賽。曾到中國觀看中超的他坦言：「中國足球發展雖未及歐洲，但仍在逐漸成長及在亞洲處於高水平，因此想把中國和香港有潛質球員帶到英國培訓。」

狼隊董事總經理戴雲普今午甫落機便出席簽約儀式。（葉詩敏攝）

兩日訓練活動均會由前威爾斯國腳、狼隊U23主教練愛德華士（Rob Edwards）帶領，被狼隊簽入後外借至葡超士砵亭的18歲中國小將王佳豪（David Wang），也會在5月隨愛德華士訪港。

後者會在對抗賽中挑選兩名優秀球員到英國狼隊訓練基地進行訓練和交流。首日會開放予40至50名教練參加，次日則會讓東方青訓U13至U16球員參與訓練和選拔。

戴雲普笑言不排除外借球員到香港，「一切都有可能」。（葉詩敏攝）

「魚子」預備組完季 力爭季尾為一隊披甲

東方早前成立「Project E拓展計劃」，與葡甲球會科瓦彼達迪成為合作伙伴，足球副總監司徒文俊透露兩個青訓計劃會分別同時進行，「希望小朋友不只接觸本地訓練，也有機會出外學習，始終外國的訓練模式會有分別，比賽時對抗性、甚至對球賽分析也會不同，期望他們能在外國發展後回饋本地足球。」

司徒文俊（右）代表東方與狼隊簽約，「希望更多本地年輕球員有機會出外學習」。（葉詩敏攝）

出身小南國青訓（後稱東方）的20歲小將「魚子」茹子楠在今年2月透過「Project E」，保送到葡乙洛里什梯隊學法，其後成功加盟葡甲科瓦彼達迪。司徒文俊透露現於預備組打拚的「魚子」在5月初便完季，會力爭在最後數周為一隊上陣餘下賽事。

戴雲普帶來簽滿狼隊球員簽名波衫交換。（葉詩敏攝）

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