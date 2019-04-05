【港超聯】東方龍獅悶和理文再失分　賽後惹球迷喝倒采

東方龍獅今日（5日）於將軍澳運動場悶和理文0：0，數字上雖仍有機會爭奪聯賽錦標，但賽後連「藍軍」球迷亦按捺不住，以噓聲表達對球隊的不滿。

理文上場因後防主力缺陣而狂吞傑志6蛋，今仗有中堅余煒廉及干沙利斯停賽期滿復出，並以老將陳衍光出任左閘，前線續由法國前鋒尼迪利夥拍梁嘉恆。需為護級搶分的理文開賽踢得主動，惟多次長傳欲以尼迪利為目標，均被東方中堅基頓解圍；東方則側重兩翼突破，但艾華頓及李康廉連番傳中亦無人接應。雙方首15分鐘並未有攻門，令比賽陷入悶局，部份東方球迷在觀眾席上高呼「人哋爭緊冠軍，我哋爭緊咩呀？」，表達對球員及主教練的不滿。

東方又再失分，球員賽後神情失落。（袁志浩攝）

東方進攻欠板斧 球迷狂噓職球員

戰至22分鐘，東方右路策動攻勢，艾華頓彈直線予後上的洛迪古斯，這位西班牙前鋒快腳抽射，遭理文守門員彭梓鍵撲出底線。隨後理文前鋒梁嘉恆一度受傷，不過治理後能繼續比賽，更於40分鐘接應顏樂楓妙傳後起右腳勁射，但未能命中目標，兩軍在45分鐘僅得一記射門中框下，半場踢成0：0。

+ 5 + 4 + 3

換邊後兩軍表現稍有改善，52分鐘先有東方翼鋒李康廉禁區頂遠射，角度太正下被彭梓鍵托出底線；3分鐘後輪到理文反撲，梁嘉恆乘一次快攻機會單刀射近柱，卻遭出迎的葉鴻輝單手拍走。理文踢到中後段開始體力下降，東方佔盡控球權下，進攻板斧不多且欠缺效率，僅得基頓一次接應角球迎頂攻門較有威脅，最終兩隊繼首循環後再互交白卷，各得1分。

理文後衛陳衍光相隔約兩個月再任正選，負責看管東方主將艾華頓，陳曉明認為此子表現不俗。（袁志浩攝）

東方失分後以15戰得24分位列積分榜第5，跟暫排榜首的傑志相差6分，在聯賽只剩3輪下，奪冠機會渺茫，極有可能「四大皆空」。完場後東方球迷一度發出噓聲，部份球員步入更衣室時亦遭指罵，全隊賽後未有受訪。

陳曉明：餘下賽事要全取9分

相反理文於多踢一場下，領先榜尾的凱景4分，剩餘賽程亦較對方輕鬆，護級逐漸明朗，主教練陳曉明讚揚球員夠集中，未受上場大敗影響，「上周輸得很『大鑊』時，球隊被外界一沉百踩，很容易變得千瘡百孔，所以這1分特別重要。東方始終是支班費高且有能力的球隊，起碼這場球員達到要求，踢出應有的精神狀態。」

澳門前鋒梁嘉恆（左）全場頂住傷患，於前線衝鋒陷陣，惟未能帶領理文全取3分。（袁志浩攝

理文尾段有陳衍光傷出，前鋒梁嘉恆於早段便已被對方踢傷，強行踢足90分鐘，陳曉明稱幸得球員補位支援，未有暴露過多空位予對方組織，對未能取勝感到可惜，「我不希望聯賽逐分逐分拿，餘下3場要攞足9分。理文未曾殺入盃賽決賽，所以球隊會投放更多於菁英盃上，希望球員把握機會，為球會建造新的里程碑。」

「畀啲火我！」、「踢好啲呀！」，東方球迷比賽中段多次激勵球員，惟球隊表現未見起色。（袁志浩攝）

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