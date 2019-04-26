【荷甲】雲達沙與奧華馬斯化身訓導主任　阿積士特別方法介紹新兵

「千禧後」門將舒靴賓（Kjell Scherpen）將在今年夏天，正式由荷甲的安曼（FC Emmen）轉投班霸阿積士，但阿積士卻以別開生面的方法介紹球會新簽入的球員。

年僅19歲，身高達2.04米的舒靴賓，曾經代表荷蘭U19國家隊出戰，今季效力荷甲中下游球隊安曼，在聯賽悉數為球隊正選披甲，雖然至今僅3場力保清白之身，並錄得70個失球，但未有減低阿積士對他的興趣，阿積士宣布與該名年僅19歲的新晉門將，簽下一紙4年的合約，將於今年7月正式加盟。

舒靴賓今季效力安曼，全數為球隊在聯賽正選上陣。（Getty Images）

舒靴賓將在今夏正式加盟阿積士，並簽約4年。（阿積士官方圖片）

阿積士在官方網站公布此消息外，亦在YouTube上載一段短片，介紹該名荷蘭的小將，內容相當特別。兩位現職阿積士高層的名宿，雲達沙與奧華馬斯同在短片中粉墨登場，化身「訓導主任」，舒靴賓在監視下不斷罰抄「阿積士是荷蘭最佳的球會」（Ajax is de mooiste club van Nederland）的字句1000次。不少阿積士球迷翻舊帳，發現舒靴賓早年曾在社交網站上留言攻擊阿積士，所以阿積士以這有趣方法，平息球迷的怒火。

雲達沙與奧華馬斯在影片中充當訓導主任，監現舒靴賓罰抄。（影片截圖）

阿積士的總監奧馬華斯對舒靴賓的評價甚高，並指他是阿積士未來主力之一，「舒靴賓是個相當有天份的門將，我對他的來投感到十分高興。雖然球隊另一位門將奧拿拿（Andre Onana）已經續約，但我們亦要為未來準備。舒靴賓可以出戰阿積士預備組上陣，亦可與一隊其他有經驗的門將一同訓練，助他盡快進步。」

現任阿積士高層的雲達沙，與新兵舒靴賓合照留念。（阿積士官方圖片）

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