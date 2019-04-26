【東京奧運2020】格魯吉亞女槍手再獲奧運資格　勢破紀錄9度參賽

由1988年漢城奧運起，格魯吉亞槍手沙盧華迪絲（Nino Salukvadze）從未缺席奧運，她日前又獲得明年東京奧運資格，勢將破女子紀錄，連續9屆出戰奧運。

50歲的沙盧華迪絲日前於北京舉行的射擊世界盃中，在女子10米氣手槍排名第5位，獲國際射擊協會確認，得到明年東京奧運的參賽資格。如無意外，她將會連續第9屆出戰奧運。

格魯吉亞槍手沙盧華迪絲（右）在2008年北京奧運贏得銅牌。（Getty Images）

沙盧華迪絲已經連續8屆出戰奧運。（Getty Images）

如果沙盧華迪絲落實參加明年奧運，她將會超越意大利皮划艇選手Josefa Idem Guerrini及加拿大賽艇選手Lesley Thompson，刷新紀錄，成為首名9次出戰奧運的女運動員。包括男性的話，史上奧運經驗最豐富的是加拿大馬術選手Ian Millar，他在1972年至2012年間10次參賽。

奧運經驗最豐富的是加拿大馬術選手Ian Millar，他在1972年至2012年間10次參賽。（Getty Images）

沙盧華迪絲在1988年首次參與奧運，當時19歲的她代表蘇聯贏得兩面射擊獎牌，分別是女子25米手槍金牌及女子10米氣手槍銀牌。自此之後，她從來沒有缺席奧運。當蘇聯解體後，她在1992年以獨聯體選手身份參賽，之後改為代表格魯吉亞。在2008年的北京奧運，她再次站上頒獎台，獲得女子10米氣手槍銅牌。到2012年的倫敦奧運，她成為格魯吉亞代表團的持旗手。去屆里約奧運，她取得25米手槍第6，於10米氣手槍獲第34。

沙盧華迪絲在1988年代表蘇聯參加漢城奧運。（Getty Images）

在2016年的里約奧運，沙盧華迪絲創造了一項紀錄，她與兒子Tsotne Machavariani成為首對一起參加奧運的母子。沙盧華迪絲上屆在10米氣手槍得34位，而在25米手槍則排第6位；其兒子Tsotne Machavariani在男子10米氣手槍排第29位。

在2012年倫敦奧運，沙盧華迪絲當格魯吉亞的持旗手。（Getty Images）

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