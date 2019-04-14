【巴黎馬拉松】陳家豪跑236創PB　戰勝心魔帶領姚潔貞爭奧運資格

「陳家豪跑全馬一定抽筋」，堪稱香港跑壇一個謎，解釋不了，也打破不了，直到今天——今天的巴黎馬拉松，陳家豪和姚潔貞以之作為東京奧運達標戰的「試腳」，結果家豪以2小時36分21秒完成全程，全程沒有抽筋之下，跑出個人最佳時間。

「我今日只係達標去做潔貞黃金海岸馬拉松個pacer咋，幾慘呀！」家豪賽後笑說。

姚潔貞想參加奧運，就要達標；陳家豪想帶潔貞達奧運標，更加要達標。

巴黎馬拉松陳家豪以2小時36分21秒完成全程，跑出個人最佳時間。賽後與太太姚潔貞開心合照。（受訪者提供）

姚潔貞腳傷 跑3小時50分

潔貞將以七月的黃金海岸馬拉松作為爭奪奧運資格的第一槍，今天的巴黎馬拉松是她與家豪的「試腳戰」。潔貞腳傷未癒，今天只跑3小時50分。至於家豪，他原定以每公里3分50秒的配速去跑，但愈跑愈快，他途中問潔貞是否需要減速，但換來一句「唔得」，「佢唔畀我慢呀，你知佢啦，佢心諗，你跑唔到我236個水平，你黃金馬唔好帶我啦」。

對家豪而言，以每公里約3分40秒的配速去跑，不無壓力。不計算兩年前每跑4公里就要休息的北極馬拉松在內，他過往8次參加全馬，全都抽筋收場，「在長野那次，終點前200米嚴重抽筋，我休息了10分鐘，見住身邊的跑手一個一個衝回終點，自己卻跑不動」，家豪也因此闊別以競爭為主的全馬賽事7年有多（不計算北極馬拉松）。

他坦言，全馬是他難以跨過的一道坎：「我終於找到方法了！從二十多公里開始，每公里我都好小心，一覺得肌肉繃緊就轉動作，放鬆跑，逐公里逐公里捱，到了三十多公里都沒抽筋，我真的好激動，好想哭，我終於不再抽筋，終於戰勝馬拉松！」

過往跑馬必抽筋 7年不敢跑

的確，作為香港最高水平的跑手之一，陳家豪的全馬個人最佳時間（PB）僅是2小時54分，實在說不過去；直到今天，他終於來個大突破，一下子把PB推前18分鐘。

「七年了，我一直沒跑馬拉松……以前我說我想跑2小時30分，被人笑，其實我很傷心。這段日子，有人話我練習不夠，有人話我方法不對，但我不是沒能力，是因為抽筋啊！直到今天，我終於跑出236，我以後夠膽去跑了！」

家豪當然不會滿足於2小時36分，他也謙稱這個成績不代表什麼，跑進230大關才是他的心願。猶幸他身邊有股超強動力，就是姚潔貞。對於丈夫跑出PB，潔貞雖然高興，但依然嚴厲：「他沒抽筋，跑出這個時間，我滿意了，但這只是開始，他才剛剛夠資格跟我跑，可以在黃金海岸馬拉松做我的pacer。不過問題是我和他都未夠資格去達奧運標準，要再快才行。」

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