【跑步】極度諷刺的命運　前奧運1500米冠軍服禁藥停賽四年

2008年北京奧運1500米跑步男子決賽,只有19歲的奇普洛普(Asbel Kiprop)僅以些微差距不敵轉籍巴林的名將拉姆齊(Rashid Ramzi),第二名衝過終點。 後者一年多後卻因被發現服用禁藥,奧運冠軍資格遭褫奪,補上成為冠軍的奇普洛普當時曾揚言,以這個方式勝出讓他不太高興,呼籲跑手別服禁藥,「大家公平地較量」。 諷刺的是,不足10年後輪到他被指服用禁藥,更被重罰停賽4年,人生之荒謬奇譎莫過於此。

提起奇普洛普(Asbel Kiprop),不得不先說起拉姆齊(Rashid Ramzi)。這個摩洛哥出生、2002年轉籍代表巴林的中距離名將,曾經有一段時間在800和1500米難逢對手。2005年世界田徑錦標賽,他成為史上首名在這兩個項目同屆封王的跑手。

不過他的表現隨即開始滑落,2006年亞運1500米只得銅牌,2007年世錦賽得到亞軍。跑步迷都在期待,這名將能否在2008年北京奧運重返高峰。

1500米決賽,拉姆齊一直守在中檔,直到最後一圈突然發力趕過其他對手,他以3分32.94秒衝線,雖然與世界紀錄3分26秒正有一段距離,但跟奧運紀錄3分32.07秒的差距不足1秒。這兩項紀錄均由摩洛哥的中距離王者古瑞吉(Hicham El Guerrouj)一直保持至今。拉姆齊2007年在此項目的個人最佳時間,只為3分35秒正,惟以一個曾跑出3分30秒之內的跑手而言,也算是合理預期之內。那一年,他28歲。

2008北京奧運1500米男子決賽,拉姆齊率先衝過終點一刻。奇普洛普(左)力追下得第二。(資料圖片:Getty Images)

2008北京奧運1500米男子決賽

「讓大家公平競爭吧!」

身為熱門之一的拉姆齊奪冠,並不令人意外,賽事中最大驚喜,是當時年僅19的奇普洛普,隨拉姆齊一起發力,手長腳長的他狂追之下,只以百分之二秒落敗,一戰成名。

故事的發展卻出人意料之外。參加北京奧運的多名運動員陸續被驗出曾服用第三代禁藥CERA,一代名將拉姆齊竟也榜上有名。2009年11月國際奧委會宣布褫奪他當屆比賽的所有成績,奧運金牌由原本第二名的奇普洛普補上。他亦成為奧運史上最年輕的1500米男子冠軍。

當日奇普洛普接受路透社電視訪問時揚言,「我沒有感到應有的快樂。我們不能再次返回北京,再奏一次國歌。」(I don't feel happy in the way I should have felt. We cannot go back to Beijing again and recite the national anthem.)。他當時說的一句:「讓大家公平競爭吧!」(Let them run natural),說得鏗鏘有力,並不時作出公開呼籲,幾乎是反禁藥的運動員代表人物。

奇普洛普2008年北京奧運獲頒銀牌的情況。他後來因拉姆齊服禁藥獲升格成為金牌得主。(資料圖片/Getty Images)

奇普洛普取代拉姆齊成為1500米王者,連贏2011、13、15三屆世錦賽冠軍,並在2015年造出相當接近世界紀錄的3分26.69秒。

他的成績此後開始下滑,2012倫敦奧運1500米決賽12人中跑包尾,2016里約奧運1500米決賽頭六名選手幾乎同時衝線,這六位選手全部時間在3分50秒多之內,時間並不理想,奇普洛普以第六名衝線,再次令人失望。

由於他長年推廣「乾淨」競賽,因此去年傳出奇普洛普被驗出曾服用禁藥的消息時,令人相當意外。當時他力證清白,「身為運動員,我是肯尼亞反禁藥的先驅。這是我強烈支持和相信的抗爭。 我不會希望摧毀自2007年展開的國際賽事生涯。我希望可以證明自己在任何層面下也是個清白的運動員。」

昔日高呼不要服禁藥的奇普洛普,今天竟因這個緣故被罰停賽。(資料圖片/Getty Images)

國際田徑聯會(IAAF)轄下的運動員誠信委員會(AIU)最新公布裁定,29歲的奇普洛普因2017年11月一次非競賽藥檢中對紅血球生成素(erythropoietin,簡稱EPO)呈陽性反應,被罰停賽四年,並取消所有他在2017年11月至2018年2月期間造出的成績和獎項。這段期間之外的成績,包括三屆世錦賽冠軍和奧運冠軍成績,則不受影響。

即使奇普洛普堅稱無罪,甚至宣稱血液樣本被調包,委員會堅持「個案極具說服力」,AIU發聲明指出「委員會明瞭是次裁決,或干擾甚至終止有關選手的運動員生涯,並對奇普洛普輝煌的競賽紀錄蒙上陰影。」委員會亦清楚奇普洛普過往的清白紀錄以及「對服禁藥的反感」。

奇普洛普亦被指付款予負責藥驗的官員,獲對方通風報訊何時進行突擊藥檢,但委員會認為這點跟他藥檢「肥佬」沒有影響。

昔日意氣風發說出要大家「公平競賽」的奇普洛普,今天走上拉姆齊的同一舊路,巧合的是,兩人被罰之際恰巧也是29歲。如今的他,也許會明白對方當時的選擇,即使這個決定無論在任何時空出現,也是不正確的。

2008年北京奧運,奇普洛普(左)因拉姆齊(中)一年後被揭發曾服禁藥,補上成為冠軍,今天他走上對方舊路。(資料圖片/Getty Images)

