【跑步】極度諷刺的命運　前奧運1500米冠軍服禁藥停賽四年

2008年北京奧運1500米跑步男子決賽，只有19歲的奇普洛普（Asbel Kiprop）僅以些微差距不敵轉籍巴林的名將拉姆齊（Rashid Ramzi），第二名衝過終點。 後者一年多後卻因被發現服用禁藥，奧運冠軍資格遭褫奪，補上成為冠軍的奇普洛普當時曾揚言，以這個方式勝出讓他不太高興，呼籲跑手別服禁藥，「大家公平地較量」。 諷刺的是，不足10年後輪到他被指服用禁藥，更被重罰停賽4年，人生之荒謬奇譎莫過於此。

提起奇普洛普（Asbel Kiprop），不得不先說起拉姆齊（Rashid Ramzi）。這個摩洛哥出生、2002年轉籍代表巴林的中距離名將，曾經有一段時間在800和1500米難逢對手。2005年世界田徑錦標賽，他成為史上首名在這兩個項目同屆封王的跑手。

不過他的表現隨即開始滑落，2006年亞運1500米只得銅牌，2007年世錦賽得到亞軍。跑步迷都在期待，這名將能否在2008年北京奧運重返高峰。

1500米決賽，拉姆齊一直守在中檔，直到最後一圈突然發力趕過其他對手，他以3分32.94秒衝線，雖然與世界紀錄3分26秒正有一段距離，但跟奧運紀錄3分32.07秒的差距不足1秒。這兩項紀錄均由摩洛哥的中距離王者古瑞吉（Hicham El Guerrouj）一直保持至今。拉姆齊2007年在此項目的個人最佳時間，只為3分35秒正，惟以一個曾跑出3分30秒之內的跑手而言，也算是合理預期之內。那一年，他28歲。

2008北京奧運1500米男子決賽，拉姆齊率先衝過終點一刻。奇普洛普（左）力追下得第二。（資料圖片：Getty Images）

2008北京奧運1500米男子決賽

「讓大家公平競爭吧！」

身為熱門之一的拉姆齊奪冠，並不令人意外，賽事中最大驚喜，是當時年僅19的奇普洛普，隨拉姆齊一起發力，手長腳長的他狂追之下，只以百分之二秒落敗，一戰成名。

故事的發展卻出人意料之外。參加北京奧運的多名運動員陸續被驗出曾服用第三代禁藥CERA，一代名將拉姆齊竟也榜上有名。2009年11月國際奧委會宣布褫奪他當屆比賽的所有成績，奧運金牌由原本第二名的奇普洛普補上。他亦成為奧運史上最年輕的1500米男子冠軍。

當日奇普洛普接受路透社電視訪問時揚言，「我沒有感到應有的快樂。我們不能再次返回北京，再奏一次國歌。」（I don't feel happy in the way I should have felt. We cannot go back to Beijing again and recite the national anthem.）。他當時說的一句：「讓大家公平競爭吧！」（Let them run natural），說得鏗鏘有力，並不時作出公開呼籲，幾乎是反禁藥的運動員代表人物。

奇普洛普2008年北京奧運獲頒銀牌的情況。他後來因拉姆齊服禁藥獲升格成為金牌得主。（資料圖片／Getty Images）

奇普洛普取代拉姆齊成為1500米王者，連贏2011、13、15三屆世錦賽冠軍，並在2015年造出相當接近世界紀錄的3分26.69秒。

他的成績此後開始下滑，2012倫敦奧運1500米決賽12人中跑包尾，2016里約奧運1500米決賽頭六名選手幾乎同時衝線，這六位選手全部時間在3分50秒多之內，時間並不理想，奇普洛普以第六名衝線，再次令人失望。

由於他長年推廣「乾淨」競賽，因此去年傳出奇普洛普被驗出曾服用禁藥的消息時，令人相當意外。當時他力證清白，「身為運動員，我是肯尼亞反禁藥的先驅。這是我強烈支持和相信的抗爭。 我不會希望摧毀自2007年展開的國際賽事生涯。我希望可以證明自己在任何層面下也是個清白的運動員。」

昔日高呼不要服禁藥的奇普洛普，今天竟因這個緣故被罰停賽。（資料圖片／Getty Images）

國際田徑聯會（IAAF）轄下的運動員誠信委員會（AIU）最新公布裁定，29歲的奇普洛普因2017年11月一次非競賽藥檢中對紅血球生成素（erythropoietin，簡稱EPO）呈陽性反應，被罰停賽四年，並取消所有他在2017年11月至2018年2月期間造出的成績和獎項。這段期間之外的成績，包括三屆世錦賽冠軍和奧運冠軍成績，則不受影響。

即使奇普洛普堅稱無罪，甚至宣稱血液樣本被調包，委員會堅持「個案極具說服力」，AIU發聲明指出「委員會明瞭是次裁決，或干擾甚至終止有關選手的運動員生涯，並對奇普洛普輝煌的競賽紀錄蒙上陰影。」委員會亦清楚奇普洛普過往的清白紀錄以及「對服禁藥的反感」。

奇普洛普亦被指付款予負責藥驗的官員，獲對方通風報訊何時進行突擊藥檢，但委員會認為這點跟他藥檢「肥佬」沒有影響。

昔日意氣風發說出要大家「公平競賽」的奇普洛普，今天走上拉姆齊的同一舊路，巧合的是，兩人被罰之際恰巧也是29歲。如今的他，也許會明白對方當時的選擇，即使這個決定無論在任何時空出現，也是不正確的。

2008年北京奧運，奇普洛普（左）因拉姆齊（中）一年後被揭發曾服禁藥，補上成為冠軍，今天他走上對方舊路。（資料圖片／Getty Images）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁