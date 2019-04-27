【英超】利物浦大破哈特斯菲重回榜首　非洲兵包辦所有入球

英超爭標形勢緊湊，利物浦昨晚主場5：0大破榜尾哈特斯菲，36戰得91分重上榜首，以兩分力壓35戰89分的曼城。 前場的穆罕默德沙拿今場梅開二度，不但以21個聯賽入球排射手榜首，更加連續兩季英超入球超過20球，與入了20球的沙迪奧文尼排在射手榜頭兩位。 中場方面，阿歷士張伯倫終於復出，養傷367日後在今仗後備上陣。後防方面，安德魯羅拔臣則平英超的後衛單季助攻紀錄。

利物浦及曼城在榜首爭持激烈，前者在英國時間昨晚（4月26日）首先出戰第36輪聯賽，主場對篤定降班的榜尾哈特斯菲。利物浦贏得輕鬆，開波15秒即由拿比基達開紀錄。23分鐘，左閘安德魯羅拔臣傳中，沙迪奧文尼門前跳起一頂入網。完半場前，沙拿趕在對方門將出迎前挑射建功，帶領利物浦遙遙領先到3：0。

基達（左）開波15秒入球，之後與沙拿等隊友慶祝。（路透社）

文尼接應傳中頭槌頂入。（路透社）

沙拿乖巧的笠射，幫利物浦半場領先到三球。（路透社）

66分鐘，佐敦軒達臣斬波入禁區，遠柱的文尼再用頭槌入波，攻入今場個人第二球，助利物浦拉開到4：0。83分鐘，羅拔臣左路傳地波入禁區，沙拿不讓文尼專美，門前射入，同樣梅開二度，領利物浦贏到5：0完場。靠3名非洲球員的入球，利物浦大勝後以36戰得91分升上榜首，力壓35戰89分的曼城。利物浦餘下兩輪會作客紐卡素及主場對狼隊。

紅軍雙鋒佔射手榜頭兩席

沙拿及文尼今場各自攻入兩球，前者今季累積21個聯賽入球，排射手榜首，他連續兩季英超入球超過20球，是利物浦史上第三人，前兩人是科拿及蘇亞雷斯。文尼今季亦累積入20球，暫排射手榜次席，換言之利物浦雙鋒暫時包攬射手榜頭兩席。上次利物浦有一對前鋒拍檔聯賽入球達20球，已經是2013/14球季的蘇亞雷斯及史杜列治。

文尼在下半場再施展頭槌，幫利物浦擴大優勢。（路透社）

沙拿梅開二度，今季英超攻入21球，升上射手榜首。（路透社）

沙拿末段攻入個人今場第二球，助利物浦鎖定贏5：0。（路透社）

羅拔臣交兩助攻平英超紀錄

除了文尼及沙拿外，羅拔臣今場貢獻兩次助攻，表現搶鏡，賽後當選最佳球員，他今季累積了11次助攻，是英超史上其中一名單季最多助攻的後防，與他並列的有1994/95球季的軒治基夫及2010/11球季的巴尼斯。雖然利物浦已經取得91分，但羅拔臣賽後感嘆：「一般而言，取得那麼多分應該夠贏冠軍，但我們仍然未接近錦標。可能要有97或者98分，才可以贏得冠軍，最後贏不到的那一隊肯定會難受，但無論如何，我們仍會以拿到那樣的高分為驕傲。」

羅拔臣今場交出兩次助攻，今季累計11次助攻。（路透社）

+ 8 + 7 + 6

利物浦今季在晏菲路取得50分，是他們英超史上主場錄得的單季最高積分。利物浦已經各項賽事連續19場不敗，而且最近10場全勝。領隊高普賽後大讚球員表現：「我們已經做好自己的工作，贏了比賽。得到91分已經是一項非凡的成就，我們應該要好好記住這一天，因為不是每年都會出現。球員們已經竭盡所能，爭取贏錦標的機會。」

張伯倫養傷一年後，今場後備上陣。（路透社）

利物浦下周中將出戰歐聯4強首回合，作客巴塞隆拿。高普說：「我還未有時間去考慮巴塞，但現在有時間了，我們有5天去準備。很多球隊希望作客贏巴塞，其實很難做得到，但都有機會的。由星期六早上起，我就會好好想辦法，當然我們會有計劃。」對於有傳聞稱前鋒羅拔圖法明奴收「咧」，高普否認，他說：「社交網站上的東西，你連3%也不要信。法明奴並沒有收『咧』。」

張伯倫事隔一年後復出

另外，今場利物浦還有個喜訊，中場阿歷士張伯倫在73分鐘後備入替，養傷367日後復出，得到主場球迷的熱烈掌聲。他在Instagram多謝每位在養傷路上幫助過他的人，他說：「特別要多謝球迷，你支持我捱過了職業生涯的一段黑暗日子。你們今晚（昨晚）給我的掌聲，我永不忘記。」

全場精華片段：

利物浦及曼城最後三輪英超賽程：

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