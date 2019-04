【英超】高普在家觀看曼聯負曼城　自言95分鐘保持冷靜

曼城日前作客以2︰0擊敗曼聯,以1分之差力壓利物浦重登榜首。利物浦主帥高普在家與妻子Ulla一同看這場打吡戰,但他坦言心情平靜,因明顯地曼聯水平未能與曼城相提並論。

高普在賽前揚言沒有其他事的話,會觀看曼聯主場對曼城一役,但早已暗示對曼聯期望不大,果然一如所料︰「賽果一如所料,曼聯已盡了力,特別是上半場,他們有一、兩次欠運(暗示未能入球),但整體95分鐘總結,曼聯水平未能及得上曼城(it was clear they could not stand up to City)。這毫不意外,我一直冷靜地觀看。」高普指整場比賽沒有一絲緊張,「我沒有說『天呀,為什麼連格會這樣?』我不喜歡看這樣的球賽,因我們什麼也不能做。」

曼聯中場連格有幾次機會,其中下半場初段門前面對空門「抽空氣」。(資料圖片/路透社)

利物浦以35戰88分排第2,若今輪擊敗已降班的哈特斯菲將多踢一場重返榜首,繼續向曼城施壓。高普仍然十分樂觀︰「我只想踢好餘下3場英超,取得97分將令我滿意。」利物浦近4次對哈特斯菲全勝,今仗或會輪換以準備下周對巴塞隆拿的歐聯4強首回合,祖高美斯有機會重返正選,中場法賓奴因頭部受傷或避戰。

▼按圖即睇今周英超賽程

曼聯未能「幫」利物浦一把,但高普認為球隊餘下全場、取得97分仍然滿意。(資料圖片/Getty Images)

