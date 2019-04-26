【英超】高普在家觀看曼聯負曼城　自言95分鐘保持冷靜

曼城日前作客以2︰0擊敗曼聯，以1分之差力壓利物浦重登榜首。利物浦主帥高普在家與妻子Ulla一同看這場打吡戰，但他坦言心情平靜，因明顯地曼聯水平未能與曼城相提並論。

高普在賽前揚言沒有其他事的話，會觀看曼聯主場對曼城一役，但早已暗示對曼聯期望不大，果然一如所料︰「賽果一如所料，曼聯已盡了力，特別是上半場，他們有一、兩次欠運（暗示未能入球），但整體95分鐘總結，曼聯水平未能及得上曼城（it was clear they could not stand up to City）。這毫不意外，我一直冷靜地觀看。」高普指整場比賽沒有一絲緊張，「我沒有說『天呀，為什麼連格會這樣？』我不喜歡看這樣的球賽，因我們什麼也不能做。」

曼聯中場連格有幾次機會，其中下半場初段門前面對空門「抽空氣」。（資料圖片／路透社）

利物浦以35戰88分排第2，若今輪擊敗已降班的哈特斯菲將多踢一場重返榜首，繼續向曼城施壓。高普仍然十分樂觀︰「我只想踢好餘下3場英超，取得97分將令我滿意。」利物浦近4次對哈特斯菲全勝，今仗或會輪換以準備下周對巴塞隆拿的歐聯4強首回合，祖高美斯有機會重返正選，中場法賓奴因頭部受傷或避戰。

▼按圖即睇今周英超賽程

曼聯未能「幫」利物浦一把，但高普認為球隊餘下全場、取得97分仍然滿意。（資料圖片／Getty Images）

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