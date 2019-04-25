【英超】PFA年度最佳陣容　普巴獨力打破曼城利物浦壟斷

英國職業球員工會（PFA）公布英超年度最佳陣容，今季輪流在榜首爭霸的曼城和利物浦，一如所料佔據大部分席位，分別有6人和4人入選，唯一能晉身其中的非兩隊球員，只有曼聯中場保羅普巴，這個選擇不無爭議。

今季PFA年度最佳陣容。（01美術製圖）

曼城今季攻力強橫，一班中前場球員有史達寧、阿古路、貝拿度施華和費蘭甸奴四人入選，穩健的後防線亦令法國中堅拿樸迪和門將艾達臣擠身名單之內。

利物浦可跟曼城爭一日長短，全憑後防的穩定表現和一對可攻可守的閘衛，左右閘羅拔臣和阿歷山大阿諾特，伴隨今季球員先生大熱雲迪積克入選。前鋒沙迪奧文尼則是紅軍前線唯一代表。

PFA年度最佳陣容，榜首的曼城六將入選冠絕各隊。（Getty Images）

大熟大勇的史達寧，是球員先生兩大熱門之一。（Getty Images）

上季最佳11人只剩阿古路

曼城球員入圍數字較上季增加一人，卻只得射手阿古路能「成功留低」。上季入選的迪布尼、大衛施華、奧達文迪、基爾獲加全部落選。

事實上，上季的最佳陣容只剩阿古路一人在陣。前線方面，2017/18球員先生沙拿和熱刺隊長哈利卡尼雙雙落選。沙拿今季即使狀態未及上季，也仍以19球與阿古路和奧巴美揚暫時並列射手榜首位，熱刺隊長哈利卡尼今季屢受傷患困擾倦勤，仍有17個入球。

熱刺上季有哈利卡尼、基斯甸艾歷臣和維頓漢三人入選，即使他們缺席不算太意外，今季為球隊多次「單天保至尊」的韓國球星孫興慜，實在值得一個席位。

曼城射手阿古路是唯一上季和今季均入選PFA最佳陣容的球員。（Getty Images）

艾達臣Vs艾利臣

今季球員先生（PFA Player of the Year）兩大熱門，分別是領導利物浦防線的中堅雲迪積克和曼城翼鋒史達寧。35輪過後紅軍只失20球，冠絕英超，防線除雲迪積克外，今季來投、18場不失球的巴西門將艾利臣比加亦功不可沒。因此最佳陣容取艾達臣而捨艾利臣，值得商榷。利物浦一對出擊閘衛羅拔臣和阿歷山大阿諾特合共炮製17次助攻，入選眾望所歸。

雲迪積克是球員先生另一熱門人選，入選最佳陣容可以預期。（Getty Images）

普巴Vs夏薩特

不過名單最大爭議，必然是季初表現差勁，甚至一度被前任曼聯主帥摩連奴雪藏放入後備席的普巴，力壓上季入選的兩大助攻王夏薩特和艾歷臣。夏薩特和艾歷臣暫列助攻榜頭兩位，「夏世三」更另有16個入球，相反蘇斯克查上任後一度大爆發的普巴，近期表現乏善可陳，球隊亦寫下作客連敗紀錄，他的入選實在令人摸不着頭腦。

當然PFA正選11人和球員先生，均由一眾英超球員投票選出，從另一角度來看，也許普巴「朋友夠多」，又或是投給夏薩特和艾歷臣的票源攤薄了，反而令兩人均告落選也說不定。

普巴的表現獲英超其他球員認同。（Getty Images）

英超曼城及利物浦餘下賽程（按圖放大）

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