【劍擊】羅浩天韓國大獎賽兩分僅敗　輕裝上陣備戰奧運

佩劍大獎賽韓國站為明年東京奧運的積分賽揭開序幕，港隊一眾男女將亦有參賽。去屆亞運個人銅牌得主羅浩天，今年首度躋身正賽圈，與烏克蘭劍手力戰僅敗兩劍，無緣再進一步。

香港佩劍隊派出一共10人，出戰佩劍大獎賽韓國站。男子佩劍隊的羅浩天、何思朗及陳智軒亦在外圍賽突破打入淘汰賽，二人皆以2分之差落敗，僅得羅浩天一人脫穎而出，晉級次日賽事。

羅浩天於3月底的世界盃布達佩斯站，小組賽取得5勝1負，未能全勝直接躋身正賽，被擊敗後與正賽僅差一步。羅浩天在今站賽事同樣取得5勝1負，再度以一場1分之差不敵韓國劍手，但未有重蹈布達佩斯的覆轍，該名26歲的亞運銅牌得主與克羅地亞劍手碰頭，並以15︰13擊敗對手，今年首度躋身正賽64強。

羅浩天於3月底的世界盃布達佩斯站，小組賽取得5勝1負，惜未能全勝直接躋身正賽，更被法國選手淘汰，與正賽僅差一步。

羅浩天繼去年的莫斯科站大獎賽後，再度亮相正賽，並與烏克蘭劍手爭奪32強席位。羅浩天在首節表現較為慢熱，早段以4︰8落後，他在第二節及時適應對手節奏，一口氣連奪6分，曾以1分反超前對手。不過他未能擴大領先優勢，結果力戰下以13︰15告負，無緣再進一步。

今站再度在小組賽打出不俗戰績，使羅浩天為打好躋身正賽的基礎，但坦言未能全勝是美中不足。羅浩天表示賽前充足的預備，針對對手的戰術奏效，惟在執行上仍有進步空間，「在昨日戰畢預賽後，已經知道今仗對手誰屬，所以有時間作針對性部署，而戰術亦成功取得不少分數，惟在細節上未可完全執行，是今仗的勝負關鍵。」

雖然今站開始計算奧運積分，但羅浩天未有因此而增加壓力，「雖然正式開始奧運計分，但我以隨緣的心態看待奧運，盡力而為，所以亦能輕鬆心態應戰，加上逐漸重拾比賽的狀態，希望以此狀態應付未來賽事。」

羅浩天繼去年的莫斯科站大獎賽後，再度亮相正賽。（資料圖片/趙子晉攝）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁