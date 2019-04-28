【港超聯】凱景作客負富力正式降班　港超史上首現雙位入場人數

港超聯第16輪凱景作客富力R&F一戰，因惡劣天氣兩度延期，今日（28日）終可在廣州燕子崗體育場上演，凱景終以3球告負，正式降班。 不過今仗焦點除凱景降班外，入場人數之少亦成為話題。

凱景上周六（20日）如期赴廣州作客富力R&F，惟當日天氣異常惡劣，比賽需取消，本改期至昨日（27日）舉行，但賽前又遇上雷暴，廣州無論市面或燕子崗體育場都水浸，凱景及富力雙方協議比賽改至今日進行，賽事終順利展開。

富力贏波後，繼續向大埔施壓。（資料來源︰香港足總）

凱景下半場失守正式降班 富力下周迎爭標關鍵戰

賽前，凱景踢完15輪聯賽後得4分排最後的第10位，落後第9位、踢畢16輪的理文7分，意味凱景若未能擊敗富力，將宣告降班。在這場生死戰上半場，凱景全軍將士用命，門將陸平中亦多次撲救，令上半場形成拉鋸的0：0。但換邊後富力連番調動，令凱景未能守住不失，64分鐘先有後備入替的迪布利打開紀錄，加上陳俊樂及基奧雲尼先後建功，富力在主場以3：0全取3分，強勢迎戰下周六主場對和富大埔的爭標大戰，富力在該仗必需至少取得1分，方可保住爭標希望；若然落敗，大埔即會封王。凱景3分盡失後，亦提早兩輪宣告降班。

凱景16戰4分，提前降班。（資料來源︰香港足總）

富力主場創港超聯史上最低入場人數

富力今季主場入場人數穩定地在700至800人，今日對凱景一戰的入場人數亦值得留意。根據足總官方網站顯示，今日一戰購票人數為700，入場人數則為99，創下港超聯成立5季以來最低的入場人數。翻查足總紀錄，今日之前港超聯最低入場人數為2016/17球季，2017年5月6日富力在當時的主場小西灣運動場對理文流浪，該仗入場人數為100人，次低的一場在2014年12月3日，標準流浪對和富大埔僅得107人入場；而近5季所有本地賽事的最低入場人數，同樣出現在2016/17球季，2016年11月23日港會對冠忠南區的菁英盃第一圈，僅得80人入場。

富力中場陳俊樂（右）60分鐘入替伊達後備上陣，更在71分鐘射成2︰0。（資料來源︰香港足總）

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