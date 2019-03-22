【港足日與夜．安永佳】始於神奇隊長的足球路　只想為香港創歷史

近年香港足球代表隊受關注的程度稍稍提高了一點，不難留意的是，「全華班」變成了一個頌詞－－若那支代表隊是全華裔又交出好成績，總會獲更多讚美。 其實，華不華、是不是黃皮膚，真的重要嗎？ 22歲的安永佳沒有很多人期望的黃皮黑髮，但他就是一個徹頭徹尾的香港足球小將；他的過去、未來和現在，都與香港密不可分。 攝影：余俊亮

安永佳（Matt）在香港出生、在香港的青訓系統成長，12歲開始已代表香港，由U13起多次為港參加大小賽事；Matt的爸爸是加拿大人，媽媽則是華人，他也有一半加拿大血統，1米88的高大身型、加上白皙的皮膚和淡色眼眸，廣東話則是懂聽、不太懂說，一眼看上去還是會覺得他像洋人多於華人，很多球迷說，他的外貌像德國球星馬高列奧斯，「我有聽朋友提起過，但我覺得不像啊！不過列奧斯很受歡迎，所以還不錯，哈哈！」Matt腼腆地笑說。

土生土長的安永佳對地鐵毫不陌生，訪問當日卻要掏硬幣購票，「我弄丟了八達通！」他尷尬地說。（余俊亮攝）

安永佳有一半加拿大血統，一臉帥氣，對於有球迷說他像馬高列奧斯，他卻不認同。（余俊亮攝）

自小迷上謝拉特 一次牽手點燃職業足球夢

受曾當半職業球員的父親影響，安永佳3歲開始已踢足球，他也跟爸爸一樣，自小愛上英超球隊利物浦，「基本上，我沒有選擇餘地！」Matt再次笑說。安永佳97年才出生，早已過了利物浦最輝煌的時間，但還是感受過紅軍勇奪雙冠王、2005年歐聯冠軍的喜悅，決心成為職業球員，原來跟利物浦也脫不了關係。

12年前與「神奇隊長」謝拉特一次近距離接觸，令安永佳立志成為職業足球員。（安永佳instagram）

2007年，利物浦在英超亞洲挑戰盃強勢訪港，安永佳有幸成為紅軍的幸運球僮，更獲分配與他最愛的「神奇隊長」謝拉特攜手出場，「當球隊經歷低谷，他總會挺身而出，我希望向他學習。」見到偶像一刻，10歲的安永佳呆了，只得不斷咬指甲，「我真的太緊張了，完全說不出話！之後謝拉特對我說，『別咬了，走吧』，就拉起我的手步出球場。」

除了謝拉特，同場的多位球星如沙比阿朗素等等，也深深震撼了年幼的安永佳，「看到他們作為世界上最好的球員，場外卻是如此的友善，他們的一舉一動，令我更有動力，也決心終有一天要成為職業足球員。」

安永佳（後排左六）小時曾效力傑志多年，同期隊友如陳嘉豪（後排左一）、羅梓駿（前排左二）、鄭展龍（前排左六）、何振廷（前排左三）、茹子楠等，俱已在職業球壇有所發展。（傑志提供）

安永佳幼時為傑志青年軍贏得不少獎項。（傑志提供）

香港青訓系統出身 美國大學亮相即成最佳新人

儘管一直是紅軍死忠，但安永佳首次接受正式足球訓練，卻始於阿仙奴香港足球學校，直至12歲才跟幾位同時來自「兵工廠」的朋友，加入當年剛開辦的傑志足球學院（巴塞足球學校），4年間，他跟羅梓駿、鄭展龍、陳嘉豪、何振廷等現役港超球員，合力贏得許多獎項。

儘管安永佳近年在美國升學，但每到暑假都回港跟隨傑志操練，「保持狀態之餘也想保持關係，由12歲開始，朱Sir（朱志光）已是我的教練，而且『羅梓』他們一直是我隊友，這意味著我總有一天會回歸⋯⋯不知道會是什麼時候，但我總會回來的，it’s about loyalty（忠誠）。」

Matt所說的「不知道是什麼時候」，皆因他14歲已深信自己有力在香港以外立足，加上父親大力支持他當足球員，所以在16歲時前往美國專門培訓學生運動員的IMG Academy，接受3年密集的足球訓練，再於當地升讀大學。

安永佳小時候已清晰知道自己的志向－－在國外聯賽展開職業生涯。（余俊亮攝）

2016年入讀舊金山大學，安永佳即在該NCAA D1球季入選西岸賽區（West Coast Conference）「最佳新秀11人（All Freshman Team），2017年再助球隊奪得西岸賽區冠軍，打入同年的全國賽，最終次圈僅負止步，翌年球隊戰績有所下滑，而Matt將於2019年的12月畢業，他遂決定把握餘下一個球季，轉往一間球隊更受注目的學校，最終在雪城大學（Syracuse University）就讀最後一個學年，同時代表足球隊出戰NCAA賽事。

安永佳在NCAA出賽的第一季，已獲選入賽區最佳新人陣容。（相片來源：舊金山大學官網）

力爭打入美職 曝光率高仍腳踏實地

如許多美國頂級大學一樣，雪城大學擁有的體育設施，連許多亞洲頂級職業球會也望塵莫及－－除了一般的大型健身室，其中一個主要訓練場Hookway Fields提供7個與其他球類共用的真草場地，當中設有專供守門員訓練的小型區域及球員個人訓練區，同時亦有一個室內的仿真草場供惡劣天氣時用，當然亦有運動科學中心作支援，而主場SU Soccer Stadium亦有1500座位，絕不失禮。憑着優秀的軟硬件配合，雪城足球隊（Syracuse Orange）近10年5度打入全國賽，3次殺入16強，2015年更奪得校史首冠。

升上大學4年級，安永佳尚有9個月就告別大學生涯，自然希望把握在雪城大學的一年，爭取未來成為首位出戰美職聯的香港人－－完成U23亞洲錦標賽外圍賽後，他就會返回美國，繼續在大學聯賽努力，希望在明年1月的美職選秀（MLS Superdraft）中佔一席位，「NCAA D1的200所參賽大學中，會挑選80名球員參與為期一周的集訓，期間所有美職球會的教練和球探都會前來，挑選合適的球員、並開出合約。」

今年的選秀中，雪城大學有2名球員獲美職球會羅致，包括加盟新英倫革命的Tajon Buchanan及奧蘭多城的Kamal Miller。若能進軍美職，Matt會希望效力謝拉特曾落班的洛杉磯銀河嗎？「任何一隊也好，能踢美職就足夠了！」

安永佳做訪問對答如流，擺甫士拍照也沒有難度，全因經驗豐富。（余俊亮攝）

訪問期間，安永佳予記者的感覺是對答如流、談吐自然有禮，原來美國大學聯賽不單分區賽及全國賽均有電視直播，現場觀眾亦不比港超聯賽事少；電視台對球隊及球員關注亦多，尤其雪城大學與大型體育頻道ESPN有合作，學校本身的校園電視台亦頗具規模，由逾300名學生合力運作，加上各種校內刊物媒體，像安永佳這樣的大學球隊代表，訪問、拍攝是家常便飯，他卻未有被一時的人氣沖昏頭腦，「美國那種氣氛、媒體的關注度，有時會令你以為自己真的成功了，但事實上卻不是如此，必需腳踏實地去努力才行。」

因此，講及會否考慮一闖人人嚮往的歐洲球壇，安永佳也坦然：「人人都想去歐洲落班，茹子（楠）在葡萄牙落班、Remi（杜國榆）在西班牙落班，那當然很棒，若我有機會也會去，但從現實而言，我不可能在英格蘭、西班牙的頂級聯賽落班，若我去歐洲，就會踢一些次級的聯賽，但那些聯賽的水平仍然很高。」不過對於尚未展開職業生涯的Matt而言，一切仍言之尚早。

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香港情 兄弟情 只想為港隊犧牲

童年受謝拉特啟發、在美國也享受着學生運動員的生活、更銳意一闖海外聯賽，但安永佳在整個訪問間不斷強調代表700萬人的感覺如何特別、穿起港隊球衣有多光榮，只因他一直心繫香港：「我媽媽是華人，我爸則不是，所以我有點外國血統，但去美國之前，我在香港出生、生活了16年，每次我回來也深深感受到香港才是我的家，所以我想代表的只有香港。」

安永佳由U13開始已代表香港，他希望一路走來，未來能代表成年隊出戰A級賽。（余俊亮攝）

安永佳在應屆省港盃表現亮眼，令他成為球迷寵兒。（資料圖片）

去年雅加達亞運，安永佳以後補身份隨香港U23參賽，首次參加大型賽事，但真正令球迷留下深刻印象的是今年初省港盃次回合，他為香港對廣東先開紀錄，即使中段為維護隊友而被逐，仍然被視為衛冕省港盃的英雄。

回想首次在主場代表香港，就獲得一個入球和一面紅牌，Matt娓娓道出自己當時的心情：「我們這批U23球員已並肩作戰很長時間，我們的關係絕不一般，而是真真正正的團隊，願意為彼此挺身而出、也願意為大家犧牲，所以當我見到隊友與對手有衝突、爭拗，我當然會去幫他！」

當時賽事進行至大約68分鐘，落後3球的廣東有球員侵犯鄭兆均，引發雙方衝突，安永佳衝前推開對手球員，反遭廣東門將侯宇又推又打，最終兩人都吃下紅牌，「被逐後，我一路走向球員通道準備返回更衣室，然後港隊球迷一直在喊我的名字，那真的很特別！賽後，我向Kenneth（主教練郭嘉諾）道歉，但他說，我們已贏得比賽，我也顯示出自己真的很重視球隊。總括而言，這件事也不太壞！」想着想着，他又咧嘴笑笑。

儘管安永佳領紅被逐，但首次在主場代表香港便有波入、加上成功衛冕省港盃，對他而言仍是美好記憶。（資料圖片）

安永佳對於港隊和隊友都有極深感情，希望領球隊在最後一個青年賽事，留下完美結局。（余俊亮攝）

安永佳目前身於蒙古烏蘭巴托，為香港爭取U23亞洲錦標賽決賽周的入場券，為了參加這比賽，他跟其他同樣就讀美國大學的隊友一樣，不單花十多二十小時飛回香港，這兩星期即使身在蒙古也要在網上遙距交功課。

如此勞碌，全因希望為香港創歷史－－出線U23亞洲錦標賽決賽周，更想為一班他極為重視的好兄弟留下美好結局：「我們想要首名出線、想要為香港創造歷史，U23亞錦賽是很多隊友的最後一個青年賽，而在97年的年齡層，只有3、4名球員還在這年齡層比賽，我們一起走過了一段漫長的旅程，這也是我們的最後機會去有所成就，若我們做得好，那會是一個很特別的結局。」

對家鄉香港、對一同征戰多年的伙伴，安永佳都有深厚的感情，而這份感情，能推動他走得多遠？U23亞錦賽外圍賽今天展開，期望Matt能為隊友帶來一個美好結局。