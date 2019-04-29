【英超】曼聯1：1車路士兩敗俱傷　迪基亞失誤導致失分

曼聯周日英超主場大戰車路士，上演爭前四大戰。「紅魔」雖然先有桑馬達入球，但因門神迪基亞失誤，讓車路士追成平手，最終雙方以1：1打和。

曼聯今仗中場由桑馬達、安達靴里拉擔大旗，車路士六擺出最強陣容應戰。「紅魔」只花了4分鐘就找到入球機會，左閘勞基梳爾大腳前傳，越過車路士防線，找到了突破越位的盧卡古。可是，這名比利時前鋒在禁區內控定皮球後，想用左腳繼續推進，錯失了起腳機會。

盧卡古上半場十分活躍。（路透社）

馬達以入球慶祝生日。（路透社）

曼聯在11分鐘先開紀錄，盧卡古禁區頂笠傳給梳爾，後者趕在艾列沙巴拿加趕到前，傳中給「壽星仔」桑馬達，這名西班牙中場輕鬆射成1：0。落後的車路士在43分鐘，由魯迪加後上放冷箭，迪基亞撲救拍出不遠，讓馬高斯阿朗素「執死雞」，半場雙方打成1：1平手。

魯迪加的遠射為車路士帶來驚喜。（路透社）

+ 3 + 2

柏度護空門 曼車兩敗俱傷

換邊後，雙方活力大減，中場多有甩漏，較有威脅的攻門為車路士中場韋利安，72分鐘禁區頂罰球高出。兩隊在下半場中段有數名球員受傷，魯迪加、艾歷拜利先後傷出。92分鐘主隊差一點就可以再取得領先，馬高斯盧祖角球接應施頂，眼見艾列沙巴拿加投降之際，後備上陣的柏度洛迪古斯護空門。

今戰多次越位的車路士希古恩，完場前終於成功突破越位，接應柏度妙傳，但射門被迪基亞擋出。最後雙方以1：1打和，聯賽形勢維持不變，曼城同晚作客以1：0小勝般尼，重上榜首，以1分力壓利物浦，車路士及曼聯繼續排第4、第6。

馬高斯阿朗素為球隊射入追和一球。（路透社）

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