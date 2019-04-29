【英超】雲迪積克當選PFA球員先生　「被對手肯定是我的榮幸」

利物浦中堅雲迪積克在今季的出色表現，帶領紅軍防線至今僅失20球，該名荷蘭中堅獲選為PFA球員先生的獎項，繼2004/05球季泰利當選後，成為第三位獲此殊榮的後防球員；PFA最佳年青球員獎項則由曼城的史達寧獲獎。

在去年年初由修咸頓轉投利物浦的雲迪積克，在今季成為紅軍後防不可或缺的一員，聯賽至今未曾缺席任何一場，帶領球隊防線至今僅失20球，加上19場力保不失，該名荷蘭中堅今季的表現被受各界讚賞，同時亦被一眾球員的賞識，獲選為今季PFA球員先生。

PFA球員先生的獎項自1973年成立以來，獲得此殊榮的守衛不多，對上一次是英格蘭名宿泰利，當時效力車路士的他在2004/05球季奪獎，而雲迪積克則相隔14年後首獲獎的守衛。

利物浦中堅雲迪積克勇奪今季PFA球員先生殊榮，相隔14年再有後防球員獲獎。（Twitter截圖）

雲迪積克是今季利物浦後防的定海神針，並助球隊19場保持清白之身。（Getty Images）

雲迪積克獲選為球員先生後，他表示感覺難以形容，尤其是得到一眾球員的賞識更感光榮，「獲得球員先生這個殊榮感覺特別，非筆墨能形容，在好手雲集的入選名單中脫穎而出，使我更感到光榮。這個獎項由一眾球員投選出，每一位也是在聯賽場上碰頭的對手，被他們的肯定，絕對是我的榮幸。」

雲迪積克今季表現優異，備受一眾對手的肯定。（Getty Images）

另外，PFA最佳年青球員則由現年24歲的史達寧「超齡」獲獎，事關在開季時在23歲以下，便自動入圍。史達寧在今季的表現持續進步，聯賽至今貢獻17個入球及12個助攻的亮麗數據，亦使他成為球員先生的另一大熱門。他在個人Twitter上笑言「誰說我太老獲得此獎？」，並感謝大會向他頒發這獎項。

史達寧在個人Twitter中發文，並承諾將繼續努力。（Twitter截圖）

本周英超及歐聯直播賽程（按圖放大）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁