【英超】迪基亞單季犯錯創加盟以來新高　獲曼聯將帥力撐

曼聯門將迪基亞再一次因失誤導致球隊失守，在今仗被馬高斯阿朗素門前補中，結果曼聯與車路士打成1：1平手。迪基亞最近表現不穩，但主帥蘇斯克查及隊友馬達依然力撐該名西班牙門將，並重申他對球隊的重要性。

曼聯主場迎戰車路士的一仗，對爭奪歐聯席位至關重要，阿仙奴在今輪再告失分，一旦紅魔主場擊敗車路士，爭奪前四的形勢將更為明朗。曼聯在上半場11分鐘一次組織撕破車路士大門，馬達撞射破網開紀錄。不過，曼聯門神迪基亞在今仗再度犯錯，魯迪加禁區外冷箭起腳，該名西班牙門將撲出不遠，被馬高斯阿朗素衝前補中得手，在完半場前追成平手，結果兩軍在餘下時間未有改寫紀錄，握手言和，各得1分。

曼聯未能全取3分，使他們爭奪前四的形勢更加被動，落後第4位的車路士3分，即使剩下兩輪聯賽全勝，亦要寄望3支倫敦球會再度失分，才有望重返前四。

迪基亞將魯迪加的遠射撲出不遠，被馬高斯阿朗素補中得手。（路透社）

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門將迪基亞的近況亦惹人詬病，早前歐聯8強次回合對巴塞隆拿一仗中，試過失誤令皮球溜入網。面對遠射成為迪基亞今季的弱點，在今季聯賽錄得8次被遠射時失守，今仗再度未能清脆撲出魯迪加的冷箭，被馬高斯阿朗素近門「執雞」扳平，至今在主場出戰聯賽僅兩度保清白之身，在20支英超球隊中敬陪末席。迪基亞今季4度因個人失誤令球隊失守，亦是效力曼聯多年來最差的一季。

迪基亞在戰巴塞的歐聯賽事，亦曾犯錯導致失波。（路透社）

曼聯的班牙隊友馬達力撐迪基亞的實力無庸置疑，表示對迪基亞依然充滿信心，「迪基亞的實力不需要疑問，他多年來為球隊穩定地把守最後一關，一次又一次的精彩撲救。球員生涯當然不會一帆風順，但重點在於如何看待難關，及從低潮中走出來，我對他充滿信心，他很快就可重拾狀態。」

在今仗先開紀錄的馬達，力撐同鄉迪基亞。（路透社）

迪基亞近一個月一而再，再而三犯錯，有聲音提出會否以羅美路取代擔任正選。不過，紅魔主帥蘇斯克查在未來兩仗未有收起迪基亞的念頭，並重申不會怪罪該名西班牙門將，「為何我要把迪基亞放在後備席？我們有不同方法協助他拾回狀態，當時我也會與他面談，但我亦相信他在短時間內便可調整。」

曼聯主帥蘇斯克查表示並不會因此而對迪基亞失去信心，繼續以他作正選。（路透社）

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