【英超】帶領紅軍再度輝煌一男子　利物浦CEO自小種下的YNWA

1959年某天,一個父親牽着兒子的小手到晏菲路睇波,那是4歲男孩人生中第一次入場觀看利物浦比賽。 這個決定不單改變了兒子的一生,如今還主宰着深愛球隊的命運──名叫彼德摩爾(Peter Moore)的男孩長大成人後當上成功商人,兩件前開始更成為利物浦行政總裁(CEO)。

60年過去,彼德摩爾說:「我仍然清楚記得,爸爸拖着我的手首次到晏菲路時的情形」。

即使進入英超年代後,紅軍一直未能贏得聯賽冠軍,在他心目中,利物浦才是最大球會,他承認:「我是偏心的,但這家球會就是與別不同。(I am biased, but there is something different about the club.)」

他認為,一家大球會並非單靠成績堆砌,當中涉及「激情、忠誠、主觀和情感」,否則當球隊表現不理想時如何是好?又舉例,當上利物浦CEO後,無論身在何地,均不時被紅軍球迷認出截停,足見球迷如何深愛球隊。

利物浦行政總裁彼德摩爾直言:「我是偏心的,但這家球會就是與別不同。」(羅君豪攝)

兩代CEO一通電話見證低潮

身為利物浦球迷,他跟紅軍一起經歷和見證高低起跌。長年以家族式經營,球會無論球場內外,在英超年代逐漸被主要對手曼聯拋離。23年前,彼德摩爾跟時任紅軍CEO派利(Rick Perry)的一通電話,至今歷歷在目,「當時我在Reebok工作,為利物浦取得球衣贊助。我告訴派利:『Rick,快來美國發展吧』,可是球會很遲才發展美國市場。」

管理方式和商業價值,直接影響球隊在轉會市場的購買力。Fenway Sports Group(FSG)2010年收購利物浦後,換上一系列頂級品牌贊助商、4年前在倫敦開設辦公室,兩年前再請來彼德摩爾當CEO,成效有目共睹:「我們的商業收入逐年穩定增長,仍未及最大的球會,但已努力高速追趕中」。

以打破當時全球門將和後衛轉會費紀錄的天價收購艾利臣比加和雲迪積克,是利物浦球迷昔日未能想像的事,一切全靠健全的財政健康所得,「我們能賺多少便用多少,量入為出,財政上方可持續發展。」

科拿當年身上這件利物浦球衣為Reebok所出,正是彼德摩爾當年出任Reebok管理層時為利物浦爭取的。(資料圖片:Getty Images)

重視球迷意見

他沒有細說短時間內令利物浦成功急起直追的秘方,從他的言行可看出一點端倪:昨天到上海跟球迷會面,今天在香港上午會見傳媒,中午跟贊助商會面,晚上跟香港球迷會面。他不單常常與球迷互動,每次更會花上兩至三小時解答他們的問題,「我喜歡跟球迷見面,我常常到酒吧跟球迷傾談。」

重視球迷和他們的意見,非常勤力為球會全球奔走,遠渡東亞為的是他認為中國是美國以外球會另一發展力度不足的市場。今年希比亞、路爾斯加西亞、史米沙、高巴拿等多位紅軍名宿已先後訪港,6月更會舉行利物浦對多蒙特的名宿賽事,不同年代的前球星「老是常出現」,市場推廣功力確實爐火純青。

艾利臣和雲迪積克以極高轉會費來投,是昔日的利物浦難以想像的。(Getty Images)

下一代不一定喜歡足球

令利物浦再次輝煌,似乎已在他的掌握之中,未來更大的挑戰,反而是對足球熱愛的傳承,不再理所當然。「我們不能理所當然認為下一代必定會喜歡足球。以前父親帶我們入場睇波,但這情況已不再發生。我們要思考原因何在。」

彼德摩爾自幼成為利物浦球迷,他嘗試踢足球,當過體育老師,到美國發展後在運動品牌Reebok工作多年,其後先後在Sega、微軟(Microsoft)、Electronic Arts出任管理層。他在電子遊戲領域多年浸淫,正好協助球隊與新世代接軌。要吸引年輕人成為真實足球比賽的球迷,便要往高科技發展,「我正不斷推動同事在晏菲路球場頂部安裝多部360度攝影鏡頭,試想像如果我們可以多角度欣賞Gini(韋達杜姆對卡迪夫城)的入球會多好?」

利物浦行政總裁彼德摩爾認為,無論今季英超冠軍誰屬,紅軍今季已是非常成功。(羅君豪攝)

無論英超冠軍誰屬,今季也非常成功

新科技與足球一體雙連,除了要跟電子遊戲商「搶客」兼協同推廣,還要適應來年英超將引入視像助理裁判(VAR)。看着VAR在美國萌芽到成熟的他自然舉腳歡迎,可是對利物浦而言其實挑戰不少,「晏菲路是個傳統的球場,一旦有VAR判決,沒有大型屏幕讓球迷知道發生什麼事,廣播員George (Sephton)年事已高,如果要他控制大量新器材會有困難。」

折衷辦法是利用場內的LED顯示屏和電子計分板,賽事停頓增加在所難免,他認為2至3年後大家便會習慣,「最重要的是,我們希望賽事公平公正」。

曼城2:0戰勝曼聯後重返英超榜首,只餘下最後三輪賽事,利物浦爭標形勢陷入被動,彼德摩爾稱,無論最終能否首奪英超冠軍,球隊今個球季已是非常、非常成功,「球隊已竭盡所能,我能建議球隊的,只有繼續他們已經做得很好的工作。換作其他賽季,說不定我們已贏得錦標了。別忘記,我們也晉身歐聯四強呢。」去年打入決賽,今年入四強,表現穩健,「沒有球隊想面對我們。」

對於紅軍何時再訪港,彼德摩亞說一定會再來,但領隊高普喜歡到天氣比較穩定的地方。(Getty Images)

