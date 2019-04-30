【香港攀石賽】邀日本選手與港將較技　5月4學界賽二百人爭分奪秒

香港學界抱石挑戰賽 2019及香港攀石賽2019，將分別在5月4、5月11及5月12日，於杏花新城舉行。今次賽會邀請了日本選手清水淳2016亞洲錦標賽抱石賽第5名的坂本朱里，他們將與黃卓楠、劉柏熙等一同亮相。

「香港學界抱石挑戰賽 2019」於5月4日上午9時至下午6時，於杏花新城二樓平台舉行。賽事年齡層由6至17歲，分10個組別（男、女子U8、U10、U12、U15及U18）。賽事每組除了基本的冠、亞、季軍，還設成績最好的學校可獲團體獎。賽事每年都有200人以上參賽，反應熱烈。

來自日本的2012亞洲沙灘運動會運動攀登金牌得主清水淳（中）以及2016亞洲錦標賽抱石賽第5名坂本朱里（左），將會出席5月11及12日於杏花新城舉行的「香港攀石賽 2019」。（公關提供）

去年香港學界抱石挑戰賽的分齡組別冠軍：保良局陳守仁小學的楊海雅（中）、胡素貞博士紀念學校的張菀澄（右一）、廣州市四十七中滙景實驗學校的姚晉偉（左一）、啟思中學的梁思麗（左二）及中華基督教會譚李麗芬紀念中學的黃卓楠（右二）。（公關提供）

5月11及5月12的香港攀石賽2019，參賽的不止香港選手黃卓楠、劉柏熙等，也邀請了海外選手，包括2012亞洲沙灘運動會運動攀登金牌得主、日本選手清水淳以及2016亞洲錦標賽抱石賽第5名、日本的坂本朱里。賽事路線由日本的專業定線員Hiroshi Okano設計，相信難度及趣味兼備。

今年比賽地點定於杏花新城二樓平台，屆時賽會將興建一個 17 米闊、4.5 米高的攀石牆。（公關提供）

去年香港學界抱石挑戰賽的參賽運動員、保良局陳守仁小學的楊海雅在比賽中迎難而上。（公關提供）

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