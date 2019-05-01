【足球】曼聯名宿「通天老倌」奧沙退役　曾任門將撲羅比堅尼單刀

球壇著名的「通天老倌」奧沙昨日宣布季尾掛靴。 現年38歲的奧沙在曼聯出道，效力紅魔超過10年，踢過前、中、後場，甚至在緊急情況串演過門將。奧沙離開曼聯後轉投新特蘭，上季加盟雷丁。

英冠的雷丁昨日（4月30日）宣布，38歲生日的奧沙（John O’Shea）將於季尾掛靴。雷丁在社交網站上表示，雖然奧沙只在球會度過一段短時間，但稱讚他擁有很多錦標，在20年球員生涯中幾乎贏盡一切。奧沙會在5月5日出戰職業生涯最後一場比賽，為雷丁主場對伯明翰。

A fabulous playing career is coming to a close – today, on his 38th birthday, John O’Shea has announced he is to retire at the end of the season. pic.twitter.com/Pmlu3b9xXx — Reading FC (@ReadingFC) 2019年4月30日

奧沙現效雷丁，季尾退役。（Getty Images）

奧沙最為人熟悉的經歷是效力曼聯的日子，他在曼聯出道，於1999年10月13日首次為曼聯一隊披甲，在英格蘭聯賽盃上陣，但到02/03球季，他才獲得較多上陣機會。奧沙是一名十分全面的球員，能理解多個位置的踢法，可適應左閘、中堅、右閘及防守中場，是曼聯陣中重要的輪換球員，也是球壇中少有的「通天老倌」。

奧沙還踢過門將及前鋒，據曼聯官網資料，在2007年2月4日對熱刺的英超比賽，由於正選門將雲達沙受傷，換人名賽又用完，領隊費格遜不得不在尾段命奧沙戴上手套，為曼聯把守最後一關。奧沙擔任門將後，中堅里奧費迪南回傳送禮，熱刺的羅比堅尼單刀埋門，但奧沙果斷出迎，衝出禁區封位，擋出了羅比堅尼的射門，為曼聯保持清白之身贏4：0。此外，奧沙身高1.91米，頭槌不俗，若果曼聯在比賽尾段需要入波的話，費格遜多次試過將奧沙推上前線。

奧沙在1999年起為曼聯一隊披甲。（Getty Images）

奧沙的曾經對手與曼聯隊友（按圖放大）：

+ 14 + 13 + 12

奧沙職業生涯最令人難忘的時刻，他對熱刺客串門將。（Getty Images）

那場對熱刺的比賽中，奧沙勇救險球，助曼聯保持清白之身。（Getty Images）

奧沙對熱刺客串門將片段：

除了擋羅比堅尼單刀外，奧沙最為經典的時刻相信是通費高的「坑渠」。在02/03球季的歐聯8強次回合，曼聯主場贏皇家馬德里4：3，當時司職左閘的奧沙助攻，挑戰皇馬的費高，奧沙施展「通坑渠」，再用身位力壓，在邊線向前推進。另外，在10/11球季的英足盃第6圈，費格遜排出7後衛「神陣」以2：0贏阿仙奴，當中奧沙就擔任防中。

奧沙在2011年離開曼聯，為球隊贏得5次英超、一次英足盃、兩次英聯盃以及一次歐聯。他之後轉投新特蘭，踢了7個球季，到今季轉到雷丁。奧沙還是愛爾蘭國腳，為愛爾蘭披甲118次入3球。

奧沙十分全能，在緊急時候會被推上前線搏殺，爭取入球。（Getty Images）

奧沙對皇馬時用「通坑渠」扭過費高。（互聯網）

奧沙通費高「坑渠」片段：

曼聯在2011年對阿仙奴的7後衛「神陣」，其中奧沙擔任防中。（互聯網）

奧沙曾任新特蘭隊長。（Getty Images）

奧沙是愛爾蘭前國腳。（Getty Images）

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