【亞協盃】朱志光指傑志把握力不足　航源教練：比數超出預期

傑志今日（1日）在亞協盃I組主場3：0擊敗航源，儘管戰情沉悶，但「藍鳥」主帥朱志光認為受制於傷兵問題下，球隊表現已非常不俗。

傑志今日憑佐迪、鄭展龍及費蘭度各建一功，向台灣球隊航源送上三蛋，但傑志全場大量機會都未能把握，後段進攻亦漸見單調，戰情令現場球迷高呼沉悶。

傑志主教練朱志光坦言首兩仗連敗予和富大埔及4.25後，滿意今仗戰果：「盧卡斯始終未能上陣，前線調動要絞盡腦汁，佐迪今季始終比賽不太多；球隊製造了很多機會，但把握力稍嫌不足，不過球員踢不太熟悉的位置，表現仍值得表揚。」

亞協盃：交出一個入球一記助攻的費蘭度，獲選為今仗最佳球員。（袁志浩攝）

亞協盃：費蘭度入球後開心慶祝。（袁志浩攝）

費蘭度：連敗過後有決心

對航源交出一個入球一記助攻的費蘭度，獲選為今仗最佳球員，他坦言在亞協連敗過後，今場勝仗十分重要：「首兩場都輸了，今場我們很有決心要獲勝，過去兩周我們十分努力，也執行了教練的戰術，我們也沒有失球，結果令人滿意。」

至於代表航源出席賽後記招的教練陳永盛，直言今仗球隊後防線犯錯頻頻，「我們的後防犯了很多錯，本來預期比數會較接近，這樣大的比數是超出預期。」他又解釋，陳慶烜後備入替又換出，是因為多次長傳，前線都未能控得皮球。

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