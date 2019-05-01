【亞協盃】陳晉一錯失開齋良機　「下次我會嘗試用右腳！」

周三（1日）在亞協盃I組3：0擊敗航源的傑志，尾段換入年青球員後進攻反見起色，中場鄭展龍取得入球外，16歲左翼陳晉一亦差點射入個人首個亞洲賽入球，他表示會吸取經驗，慢慢裝備自己。

傑志雖然取得今屆亞協盃首場勝利，但球隊整場賽事如「老鼠拉龜」，自8分鐘取得首球進帳後，比賽一直陷入僵局，尾段更引來球迷批評踢法沉悶。

傑志中場鞠盈智坦言球隊上半場表現不俗，惟球員狀態及體力於下半場逐漸下降，因此換邊後較為不理想，「始終球員年紀較大，要利用經驗來控制節奏，不過最重要還是贏波，首場亞協勝仗很重要。」

亞協盃：傑志球員今場連番失機。（袁志浩攝）

亞協盃：傑志在尾段換入年輕球員，為球隊注力活力。（袁志浩攝）

「藍鳥」自比賽後半段換入陳晉一及鄭展龍等年青球員後，表現有所改善，後者更於85分鐘擴大比數，鞠盈智承認自己那一代始終會退下來，「認同球會給予小將更多機會，只有比賽才能讓他們成長。」

至於談及賽事入場人數僅得1797人，較和富大埔迎戰航源少近一半觀眾（3533人），鞠盈智指自己熱身時亦對球場的冷清感到有點愕然，但相信或因連續兩日舉行亞協賽事，有部份球迷選擇性觀看比賽所致。

亞協盃：年僅16的傑志左翼陳晉一，後備入替後曾有機會射入其亞洲賽首個入球。（袁志浩攝）

右腳不純熟致失機 陳晉一：不會急於爭取入球

至於年僅16歲的傑志左翼陳晉一，今仗後備入替後曾有機會射入其亞洲賽首個入球，但他以左腳扣過對手後，卻選擇用不適合的左腳埋門，最終斷送良機。

就連傑志助教（防守）高尼路走過混合採訪區時，亦笑問「一仔」為何不起右腳，這位年青球員表示對未能把握機會「有少少唔開心」，但指自己會吸取今次教訓，「那刻知道平時右腳不太熟練，所以用左腳，結果沒有射中目標，下次我會用右腳嘗試的！」

他又指由亞冠外直至現在，因見識漸多已不再怯場，慢慢熟習球隊運作及適應比賽節奏，「沒想到有這麼多上陣機會，不會太急進去爭取入球及助攻，會先做好本份，裝備自己。」

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