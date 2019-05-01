【亞協盃】傑志悶戰中3：0挫航源　今屆賽事首次獲勝

繼昨晚和富大埔在亞協盃I組主場出擊，惜敗予朝鮮的4.25後，今日（1日）有另一香港代表傑志在旺角大球場迎戰台灣球隊航源。 雙方實力存在一定差距，傑志順利3：0擊敗對手，取得今屆賽事首捷。

傑志今日擺出3-5-2陣式，艾里奧、黃洋及馬特史密夫合組三中堅，羅梓駿及李毅凱分演左右翼衛。

開賽1分鐘，費蘭度持球擺脫3名對手追截在禁區外起腳，但射門偏離目標。傑志早段未有急於進攻，僅牢牢保持控球權，8分鐘華杜斯禁區頂施腳法扣大位起腳，航源門將黃秋霖救出彈地，惟未有後衛有意識清走皮球，佐迪輕鬆頂入空門成1：0，是這名港隊前鋒自2016年後，再度在亞協盃取得入球。

亞協盃：面對實力較弱的航源，傑志終取得今屆賽事首捷。（袁志浩攝）

亞協盃：華度斯的連番施射均被航源門將擋出，今仗未能取得入球。（袁志浩攝）

傑志其後仍有不少入球機會，但在盧卡斯缺陣下，許多機會都未能把握。19分鐘，費蘭度禁區頂接應回傳勁射但遭閂出，兩分鐘後中村祐人禁區頂轉身起腳又遠遠高出。22分鐘，航源以陳慶烜入替受傷的顏廷邕，後者早段已兩次倒地，終需由擔架抬離球場。

25分鐘航源作出首次攻勢，逼得馬特史密夫將自右路而來的傳中球頂出自家楣頂。28分鐘，費蘭度左路落底斬近柱，佐迪頭槌一批柱邊出界。39分鐘航源首次射門，華杜斯在禁區頂右側侵犯班奇，這名對大埔梅開二度的海地國腳主射硬轟，被王振鵬接實。41分鐘，鞠盈智禁區頂接應費蘭度橫傳控定抽射，惟中楣角彈出底線。43分鐘佐迪禁區頂搏得罰球，李毅凱操刀但不中目標。

亞協盃：雙方實力懸殊，傑志球員今場有不少埋門起腳機會。（袁志浩攝）

+ 13 + 12 + 11

換邊後4分鐘傑志再有入球機會，佐迪接應直傳把握對手門將出迎轉身起腳但中柱。隨時間流逝，傑志進攻漸見單調，球迷也不禁大叫「Boring（沉悶）」，朱志光其後以陳晉一入替表現平平的中村祐人。67分鐘班奇禁區頂施射被王振鵬沒收，隨後佐迪突破越位右路斬中，轉任中鋒的費蘭度撞射炒高。

傑志進攻不濟、航源又無力入球，「老鼠拉龜」的戰況一直僵持至85分鐘，傑志終於再有進帳，費蘭度把握對手解圍失誤，在後衛力逼下後腳交予後上的鄭展龍射入。88分鐘，陳晉一接應費蘭度傳送扣過對手後篤遠柱但斜出。

90分鐘，費蘭度個人突破殺入禁區射遠柱得手，為傑志鎖定3：0勝局。「藍鳥」在I組終於打開勝門，暫以3分排第3位。

亞協盃：今場戰情大部分時間相當平淡，直到完場前費蘭度在門前連番製造機會，為傑志大勝一場。（袁志浩攝）

亞協盃：傑志3：0挫航源，今屆賽事首次獲勝。（袁志浩攝）

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