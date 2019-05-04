【英超】利物浦放下歐聯失利專注鬥紐卡素　拿比基達養傷兩個月　

利物浦在周中歐聯4強首回合作客以0：3大敗於巴塞隆拿腳下，他們在本周六將回到英超聯賽，作客紐卡素，力爭全取3分。如果贏波的話，利物浦會暫時壓過下周一才有聯賽的曼城，升上榜首。 利物浦領隊高普在賽前記者會上表示，球員已暫時放下對巴塞的失利，全心全意應付聯賽，但在歐聯受傷的中場拿比基達傷勢嚴重，將缺陣至少兩個月，無緣今季餘下比賽。

利物浦36戰得91分排名第2，落後榜首曼城1分，他們今輪會在周末作客紐卡素，贏波的話可以暫時升上榜首，因為曼城到下周一才會對李斯特城。紐卡素現由前利物浦領隊賓尼迪斯帶領，近況不俗，連續3場不敗，取得兩勝一和的佳績。高普認為此時作客聖占士公園將十分難踢，「對方正值好狀態，最近幾周贏了一些比賽」。

高普讚紐卡素近況不俗，今場作客會很難踢。（Getty Images）

高普表示球員已暫時放下歐聯失利，全心全意備戰聯賽。（Getty Images）

在過去周三的歐聯4強首回合對巴塞隆拿，利物浦吃了一場大敗。被問到球員會否被大敗後的負面情緒困擾，高普說：「我們不會被上場困擾太耐，因為我們沒有時間，我們會在下周二嘗試應付歐聯的問題，而不是現在。球員們全副心思都放在紐卡素身上。」

高普大讚球隊在過去幾周聯賽的表現，利物浦錄得英超7連勝。他說：「我們在近幾周的表現非常好，現在需要的是保持下去。球員的狀態火熱，當你身處一場競賽之中，不會感到疲倦。我們充滿鬥心，要做的是戰勝紐卡素，這是個困難的任務。至於另一隊在下星期一晚的比賽就不是我們關心的問題。」

拿比基達不但緣盡今季賽事，還缺席非國盃。（路透社）

「實在太不幸運了！是壞消息。」利物浦中場拿比基達上場歐聯受傷離場，高普證實這名中場悍將提早收「咧」，他說：「韌帶撕裂，令基達至少缺陣兩個月。這個都是畿內亞出戰非國盃的壞消息。」此外，高普表示中場阿歷士張伯倫已經完全復操，可以候命，但未肯定會否派他踢正選。

高普稱張伯倫可以今場候命。（Getty Images）

利物浦及曼城餘下兩輪賽程：

今周英超賽程：

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