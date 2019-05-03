【英超】摩連奴羨慕哥迪奧拿高普執教環境　批某些講波佬教波差

前曼聯領隊摩連奴表示，足球評述員可以在直播室滔滔不絕，分析比賽頭頭是道，但擔任領隊是另一回事，需要在高壓下保持冷靜並敢於下決定。他直稱在英格蘭有些前球員在螢幕前侃侃而谈，但教波就非常失敗。此外，摩連奴羨慕哥迪奧拿及高普得到球會的全力支持，他未來尋找新球會時，也會了解新東家的目標以及提供的支持。

自從季中被曼聯解僱後，摩連奴賦閒在家，間中出任足球評述員或者電視節目嘉賓。他最近接受一個電視節目訪問，談到做領隊的工作範疇。56歲的摩連奴表示外界經常忽略了領隊在管理上的工作，這是需要領導才能、溝通技巧及情緒控制。

在足球直播節目上，評述員會評論教練的排兵布陣及戰術安排。摩連奴認為坐在直播室以旁觀者姿態說三道四，跟身在場邊觀察並下決定是兩回事。他說：「你要在場邊下決定。當你站在場邊時，你能否保持同樣冷靜清晰的頭腦去分析及閱讀比賽呢？又能否夠勇氣在壓力下作出決定？我一直都說，彷彿世界上每個人都比我們懂足球。這是唯一一份工作，普羅大眾覺得他們比專家擁有更豐富的知識。」

摩連奴在季中被曼聯解僱。（Getty Images/資料圖片）

摩連奴被炒後，間中會入場睇波。（Getty Images/資料圖片）

史高斯曾短暫執教奧咸，但黯然下台。（Getty Images/資料圖片）

暗踩加利仔史高斯

摩連奴還表示，有些在鏡頭前侃侃而谈的退役球員，但當領隊就很失敗。他說：「就算在英格蘭，有些退役的頂級球員，在螢幕上口若懸河，但當他們去球會教波，兩個月後就回家了，再見。」雖然摩連奴沒有點名，但不其然讓人想起加利尼維利及史高斯兩名曼聯名宿，前者是電視台主持，曾經在華倫西亞有段失敗的執教經歷，至於間中做電視節目嘉賓的史高斯，早前出任奧咸主帥，但執教一個月後就離任。

英超今輪直播賽程（按圖放大）

加利尼維利如今專心做講波佬。（Getty Images/資料圖片）

摩連奴表示，曼城會盡力為哥迪奧拿帶來他想要的球員。（Getty Images/資料圖片）

摩連奴：高普3年半無冠仍得支持

摩連奴在另一訪問中表示，他羨慕利物浦領隊高普及曼城領隊哥迪奧拿的執教環境，指兩人獲得球會的全力支持。摩連奴說：「我想去一間球會，執教環境像高普及哥迪奧拿身處的一樣。當哥迪奧拿不滿意現有的左右兩閘時（在2016/17球季的曼城），球會在下個暑假馬上買幾個他喜歡的後衛回來。當他買了哥迪奧巴禾回來，他不滿意其表現，下季球會就幫他買來艾達臣摩拉斯。」

摩連奴之後講到高普，他續說：「高普正執教一間球會，他就算過去3年半都沒有贏過任何錦標，仍然得到信任。球會仍對他有信心，信他可以繼續教。他今季有機會做到了，去贏他上任後首個錦標。」摩連奴坦言，在尋找新工作的時候會參考兩位同行的處境，他說：「找下一份工作時，在講條件之前，我首先要清楚了解球會的願望，知道球會的目標及架構。」

摩連奴覺得高普的執教環境很好，就算無冠亦得到球會支持。（Getty Images/資料圖片）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁