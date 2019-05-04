【武博】前拳王向柏榮周日打表演賽　望女兒將擂台態度放諸人生

「第一屆香港武術及搏擊運動博覽」由昨日（3日）起，一連三日在九龍灣展貿中心星匯舉行。 曾是世界業餘泰拳錦標賽冠軍、在香港曾獲多項搏擊榮譽的向柏榮，近年積極推動綜合搏擊、Shoot Boxing等多種搏擊運動，近日他亦參與第一屆武博，除在「Shoot Boxing體驗班」教授市民Shoot Boxing基本技巧，周日（5日）更會在場中格鬥籠內，與香港搏擊運動員Ernest Tang合演Shoot Boxing表演賽，向大家展現這項搏擊運動的技巧。 攝影：羅君豪

向柏榮在武博首日下午及晚上連辦多班Shoot Boxing體驗班，吸引不少公眾參與，名額爆滿。Shoot Boxing的最大特色，莫過於精彩的摔、投技巧，向師傅表示在周日的表演賽亦會集中展示這些特點：「希望讓觀眾看到當中摔、投的動作，跟其他功夫有什麼分別，也會先跟對手商議好，大家會互有攻守，盡量去突顯大家搏擊上的互動。」

向柏榮（右）在武博向嘉賓指導搏擊技巧。

望大眾知道武術及搏擊非暴力 教授日常防身技巧

透過授課及表演賽，向柏榮最希望讓普羅大眾知道武術及搏擊運動絕非暴力，也可以用作防身：「我在體驗班中教授的，都是在被鎖頸等情況下，如何去解圍、逃走，或是遭摔撻落地時，如何做才較安全、可以參低受傷機會，避免骨折等等。」他期望大眾可透過武博，認識到武術及搏擊運動可加強四肢協調，令頭腦更靈活，「在日常環境也可保護自己」。

投、摔技是Shoot Boxing的特色之一。

成立青少年搏擊隊 愛女表現優秀向柏榮感欣慰

向柏榮自言，搏擊運動對自己影響很大，「搏擊運動令我整個人改變了，我也想用搏擊運動改變其他人，所以成立搏擊隊，幫助他人建立自信和目標。」他近年亦投放不少時間培育青少年以至小童，他早前更成立「全港首支青少年搏擊隊」，讓10至17歲的兒童及少年加入，除了希望教授小朋友搏擊及自衛技巧，更希望透過搏擊運動，加強兒童的自理及溝通能力：「現在的小朋友不太懂照顧自己、也不太懂溝通。有些小朋友初來上課，裝備、水、毛巾都由父母或工人保管，每次要求他們戴拳套，都要去找工人拿拳套，再由工人幫他戴上，但教導過後，他們就慢慢學懂自行帶備、取用、收拾裝備。」

向柏榮早前成立「青少年博擊隊」，指導10至17歲青少年搏擊技巧。（中國香港綜合搏擊運動總會提供）

「青少年搏擊隊」正式成軍前曾舉行選拔，向柏榮愛女向籽嬴更獲選「女金雞獎」得主，成為當日選拔中表現最佳的女運動員，向師傅坦言籽嬴自升上中學以來，態度變得認真，「現在她對於練習很有熱誠、認真，若遇上因測驗考試未能訓練，翌日也會補回練習，雖然也有因為累而不想練習的時候，但她的進步很大。」對於愛女未來是否成為運動員，向柏榮指要來日方長，暫不下定論，但最希望她將擂台上的態度在人生中實踐：「只希望她將在台上的堅忍，放在人生其他範疇，如學業、事業、家庭、愛情，會有很大幫助。」

向柏榮（右）期望愛女向籽嬴（左）將擂台上的堅忍用於人生。（中國香港綜合搏擊運動總會提供）

向師傅每都舉辦多個搏擊比賽，今年8月31日，他會再辦一次青少年搏擊大賽，「會比以前更國際性，加入其他國家的選手去打淘汰賽，希望規模會比以前更大。」而「青少年搏擊隊」中部份表現突出的學員，更有機會參加當日的主賽事，經驗較淺者，則會先參加初賽。

向柏榮認為向籽嬴（左二）升上中學後，對搏擊運動也變得更認真。（中國香港綜合搏擊運動總會提供）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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