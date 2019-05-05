【英超】曼聯和降班哈特斯菲　歐聯之爭落馬　車路士大勝壓過熱刺

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今季英超一大異象，爭前四變成避前四。一眾球隊連場失分，使得季軍、第4兩個歐聯席位仍充滿懸念。

曼聯作客已降班的哈特斯菲，只需8分鐘就先開紀錄，中場麥湯米尼在「紅魔」半場博得罰球，接應隊友傳送後自己殺入禁區，左腳一射穿過祖拿斯盧素大細入龍。雖然曼聯先開紀錄，但一直未能再拉開距離，半場領先1：0。

麥湯米尼雖先開紀錄，但球隊最終失分。（路透社）

哈特斯菲憑梅賓沙追和。（路透社）

不過，到了60分鐘，盧素沒收麥湯米尼的頭槌後，直接傳給艾錫梅賓沙，「Last guard」的勞克梳爾本來可清走來球，但竟然大漏，讓梅賓沙得到機會，單對單擊敗迪基亞，將皮球送入網，改寫成1：1平手。被追和的曼聯奮力尋找機會，但埋門處理一般，88分鐘更有上半場中柱的保羅普巴，禁區頂射門中楣。最終雙方以1：1言和，曼聯失分只能暫時排在第5得66分，就算下場贏波，仍不足以讓他們打入前4，換言之他們下季只能參加歐霸。。

曼聯將帥失望樣大全

+5
+4
+3

車路士贏波殺上第3位。（路透社）

車路士贏波殺上第3

另一邊廂，車路士在主場對屈福特，雖然客隊主要戰場為足總盃，但今戰仍戰意高昂，上半場與「藍戰士」鬥得勢均力敵。不過，換邊後車路士只用了3分鐘，就由羅夫度斯卓克近門為球隊先開紀錄，51分鐘又有大衛雷斯接應角球頂入。加盟後表現一般的希古恩，在75分鐘為球隊「埋齋」，以71分衝上第3，於爭取下屆歐聯資格形勢取得優勢。

羅夫度斯卓克為車路士先開紀錄。（路透社）

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