【英超】孫興慜火爆被逐　熱刺9人應戰遭般尼茅夫絕殺

熱刺今輪聯賽作客般尼茅夫，一旦在今仗全取3分，在「爭四」的形勢上將相當有利。可惜，熱刺的孫興慜及科夫先後紅牌被逐，成為今仗的轉捩點，9人應戰的熱刺防守至完場前失守，1球不敵般尼茅夫，使前四的競爭仍然緊湊。

熱刺在上仗聯賽錄得主場首場敗仗，不敵韋斯咸後，更在歐聯4強首回合在主場迎戰阿積士再度告負。熱刺在聯賽以2分優勢，暫壓車路士列第4位，並拉開與第5位的阿仙奴4分差距，只要在今仗全取3分，來季的歐聯資格便相當安全。

盧卡斯莫拉今仗多次攻門，亦未能攻破對手的大門。（路透社）

孫興慜上仗因停賽關係，未有披甲鬥阿積士，今仗強勢回歸，與盧卡斯莫拉及艾歷臣合作進襲主隊般尼茅夫的防線，但今仗首度擔正把關的19歲愛爾蘭小將查華斯（Mark Travers），在上半場表現神勇，屢救險球，分別撲出盧卡斯莫拉及迪利阿里的攻門，使主隊在上半場力保不失。

般尼茅夫的門將查華斯上半場表現神勇，多次瓦解危機。（路透社）

孫興慜在上半場未有製造太多危險鏡頭，但他卻因一時意氣，領紅被逐。孫興慜在上半場末段引球推入禁區，被多位般尼茅夫球員夾擊，並失去控球權，情急下踢跌對手犯規。當該名韓國球員希望拾起皮球時，般尼茅夫的謝法臣拿馬（Jefferson Lerma）從後伸腳踢中孫興慜，他火冒三丈推開拿馬，結果被球證出示紅牌趕離場。這面紅牌是孫興慜職業生涯第2面，他在2014/15球季效力利華古遜時，曾經在德國盃直接紅牌被逐。

孫興慜今仗領紅被逐，職業生涯第2次被紅牌趕離場。（路透社）

孫興慜發火領紅逐格睇（按圖放大）

+ 3 + 2

雙方在上半場互無紀錄，熱刺主帥普捷天奴眼見球隊踢少一人，換出黃牌在身的艾達韋列特，以科夫入替，但該名阿根廷球員卻在開賽3分鐘，一記粗野攔截鏟中積克森遜（Jack Simpson），再度直接紅牌被逐，場邊的普捷天奴亦一臉無奈。

科夫僅入替3分鐘，再因粗野攔截被逐。（路透社）

+ 2

連續兩人被逐的熱刺，主帥普捷天奴亦一臉無奈。（路透社）

僅剩9人作賽的熱刺，只好做好防務，為求力保一分。般尼茅夫當然乘勝追擊，不斷向熱刺後防施加壓力，但洛里斯多次化險為夷。不過，主隊的努力終有回報，般尼茅夫的賴恩費沙（Ryan Fraser）開出角球，尼敦阿基（Nathan Ake）跳頂頭槌入網，在補時階段絕殺熱刺。

熱刺現時只剩下一場聯賽，保持兩分領先車路士，但其餘3隊將在明晚出戰，一旦順利勝出，來季的歐聯資格花落誰家，仍然充滿懸念。

今季首度擔正的年青愛爾蘭門將查華斯，便為球隊力保清白之身。（路透社）

9人應戰下的熱刺，在完場前終於失守，隊長洛里斯亦十分無奈。（路透社）

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