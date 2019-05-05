【英超】卡迪夫城難逃降班宿命　4600萬鎊增兵　意外失去關鍵射手

卡迪夫城（Cardiff City）歷史上兩次出戰英超都立即降班，為史上第一隊，這支威爾斯球隊今晨主場以2︰3負水晶宮，聯同哈特斯菲及富咸來季征戰英冠。主帥禾諾克滿意球員盡力，也感謝球迷不離不棄，但他感慨表示若E沙拿在生，情況會不一樣。

卡迪夫城37場僅入32球，攻力只比包尾的哈特斯菲強，隊中神射手為5球的卜比列特及中場甘馬拉沙，第3多的竟是中堅班巴，缺乏把握力成為球隊降班主因，69個失球同樣反映球隊實力不足。卡迪夫城主場不濟，只得6勝2和11負，積20分是英超尾三，作客更只得11分，同樣排尾三。

卡迪夫城花了逾4000萬鎊增兵，但仍未足夠。（路透社）

卡迪夫城今季收購（按圖放大）

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今季卡迪夫城花了逾4600萬鎊增兵，禾諾克重提季中以破球會紀錄由南特簽入的E沙拿，這名阿根廷前鋒因飛機失事而死亡，打亂了一切部署︰「我們努力了兩個月終達成交易，球隊的確降班了，但生命誠可貴，比降班更重要。這意外影響了球員，是難以控制的事。我肯定若E沙拿在生，可為卡迪夫城攻入10至15球，他正是球隊需要的球員。」E沙拿半季為南特攻入12球，若為卡迪夫城上陣，料可改善攻力。

卡迪夫城入32球失69球，降班難以避免。（路透社）

老帥禾諾克稱來季仍會教波，但不知道是否留在卡迪夫城。（路透社）

卡迪夫城球迷不離不棄，降班後仍高聲打氣，令禾諾克感動不已︰「他們知道我們已盡了力，對車路士一役打沉了球員。球員一直沒有放棄，我沒有不滿只有讚賞，球迷歌聲音推動我們，他們知道我接手時情況一團糟。」今次是禾諾克第3度由頂級聯賽降班，第一次是1991/92球季的諾士郡，第2次是2006/07的錫菲聯。

英超3支降班球隊提早落實，分別是哈特斯菲、富咸及卡迪夫城。升班馬之中，只有去季英冠盟主狼隊留守英超。

唐辛賽後安慰卡迪夫城的球員。（路透社）

卡迪夫城將由英超降落英冠作賽，球員難免失落。（Getty Images）

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英超前六最後賽程（按圖放大）

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