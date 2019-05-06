【英超】曼聯失歐聯資格　普巴加不成人工仲要減

即使爭逐歐聯資格的熱刺、車路士、阿仙奴和曼聯近期因不明因素屢屢失分，被戲稱為「讓四大戰」，紅魔確定失去來季歐聯資格後，眾將或要付出慘痛代價：減人工。 全隊人工最高的阿歷斯山齊士首當其衝，不過保羅普巴隨時損失更大。

曼聯一隊成員的合約中，大部分均有一個附帶條款：如球隊未能取得英超聯賽頭四名，將失去25%薪酬。

隊中人工最高的阿歷斯山齊士，底薪達周薪35萬英鎊，若連同獎金更可高達50萬英鎊。按後者計算，「山神」的周薪隨時大減12.5萬英鎊之多，減去的人工較不少英超球員周薪還要多。

山齊士的人工與表現不成正比，即使面臨減薪，扣減後人工依然傲視同儕。（Getty Images）

足球解密踢爆普巴跟曼聯合約有歐聯條款，失參賽資格即失去180萬英鎊獎金，還未計相關商業權益。（Getty Images）

有趣的是，一直盛傳希望人工能跟山齊士看齊的中場球星普巴，減薪損失不下於「山神」。

普巴的30萬英鎊周薪即使不及山齊士，然而他的合約中，被指有兩項取得歐聯資格可獲額外獎金的附帶條款。

《每日郵報》引用足球解密（Football Leaks）數據，指出曼聯如取得歐聯資格，普巴每年可額外獲得187.5萬英鎊獎金，另外據報亦可從商業權益中，得到287至312.5萬英鎊。換言之，普巴或不止要減人工，還面臨痛失近500萬英鎊獎金。

曼聯今季表現令支持者失望。（Getty Images）

如曼聯減人工，5位高薪球員薪金變化：

球員 周薪（英鎊） 減薪25%後 山齊士 50萬 37.5萬 普巴 30萬 22.5萬 盧卡古 25萬 18.7萬 迪基亞 20萬 15萬 費特 17.5萬 13.1萬

失去歐聯 曼聯損失慘重

曼聯被指對球員減人工持開放態度。紅魔球員總薪酬在英超僅稍為落後曼城，高居第二位。最終是否真的要球員減人工以及減多少，有待他們在財務報告中交待。

肯定的是，曼聯失去來季歐聯資格，電視轉播和參賽獎金損失估計為6500萬英鎊。

此外，曼聯跟Adidas簽下的7.5億英鎊10年球衣贊助，也因而被扣減2000萬英鎊，若他們連續兩季失去歐聯資格，更會被大減三成贊助費用。