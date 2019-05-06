【英超】加利仔恨曼聯鐵不成鋼　科學家也解釋不到山齊士謎之表現

曼聯在已降班的哈特斯菲身上再失分，失去來季歐聯參賽資格，加利尼維利為首的一眾球評人狠批眾將表現，曾以球員身份經歷紅魔最輝煌時期，令加利仔的意見多了一份「恨鐵不成鋼」的肉緊。 對於全隊甚至是英超最高人工的阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez），加利仔說得不留情面：「（作為足球員）他絕對已什麼也沒剩」。

科學家也解釋不到山神有什麼問題

轉任球評人後，加利尼維利一直對母會的評論留有一線，來到第37周，眼見連已護級失敗的哈特斯菲也贏不到，在直播室的他終於忍無可忍，「拉舒福特和山齊士的前線組合，並不是令人最沮喪的。我認為目前對蘇斯克查和曼聯而言感到最絕望的，是山齊士自加盟曼聯以來的表現。那絕對是一個謎」。

「我不知道有沒有人能夠以科學或理性角度，分析在他身上究竟發生什麼事。」

加盟曼聯以來，山齊士最經常出現一幕：痛苦倒地，再次在哈特斯菲上演。（Getty Images）

加利尼維利忍無可忍，狠批山齊士和曼聯眾將表現。（Getty Images）

高薪低效能 無得留低？

「情況有如親眼看到世上其中一名無論有球或無球在腳均是最頑強的足球員，突然失去一切。」加利仔嘗試分析：「那是來他的自信，以至他的能量，他的雙腿，他的盤球能力，他的入球。」

他的結論是：「山齊士已經什麼也沒剩。我們卻仍然在等待他挺身而出。」

2018/19球季完結在即，加利仔直言，曼聯陣中有多位球員需要立即作出去留決定，山齊士自是其中之一。「他今天（周日對哈特斯菲）有機會表現自己，如果他在最後兩場比賽有好表現，他有機會留隊，但曼聯考慮在他身上止蝕已有好一段時間，目前似乎是時候了。」

30歲的山齊士自從2018年1月由阿仙奴免費加盟曼聯以來，44次為球隊上陣取得5入球9助攻。他的35萬英鎊底薪冠絕全隊，盛傳因此令保羅普巴等一眾主力不滿，加上獎金，「山神」周薪更可高達50萬英鎊，在英超之中排行第一，可惜他遲遲未能踢出效力阿仙奴年代充滿「統治力」的表現，還經常因傷缺陣。

曼聯遭哈特斯菲逼和後，一班球員垂頭喪氣。（Getty Images）

「那不是一支球隊」

加利仔不止針對山神一人，直斥：「這不是一支球隊，愈看得多，愈覺得他們不是一支球隊。」

「你知道那令我想起什麼？他們令我想起普捷天奴剛接手時的熱刺。艾迪巴約、卡保奧、基利捷斯、伊天卡普爾，一班各自為戰的球員，此外什麼也沒有，沒有鬥志，普捷天奴逐件拆走，蘇斯克查也需要逐件拆走瓦解。」他認為，曼聯應聘用一位有經驗的足球總監和招聘團隊輔助蘇帥。

加利尼維利認為，蘇斯克查接手的曼聯，跟普捷天奴初任熱刺主帥時情況類似。（Getty Images）

面目全非

他諷刺地說：「哈特斯菲整季也在苦苦掙扎，這支球隊欠缺質素，不過老實說，我寧願看他們比賽遠多於那些穿紅衫的。至少你可以認出是他們，這隊曼聯已不是我喜歡那隊。」

「他們很惡劣。他們是一群沮喪的人。梳爾（射門時）不知自己用左腳還是右腳好。」