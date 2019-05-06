【英超】曼聯阿仙奴齊「讓四」　蘇斯克查承認球隊發揮飄忽

今季英超前列鬥得激烈，尤其是來季的歐聯資格更是兵家必爭之地，但隨曼聯及阿仙奴分別賽和包尾的哈特斯菲及尾四的白禮頓，「前四之爭」看來大局已定。 紅魔主帥蘇斯克查賽後表示對戰果感失望；阿仙奴領隊艾馬利則希望專注在歐霸盃上。

熱刺早前在般尼茅夫身上全失3分，倘若曼聯及阿仙奴各自擊敗兩支下游球隊，前四位置將留待下輪分曉，但兩軍今仗的「劇本」相當接近。

曼聯的麥湯米尼在開賽8分鐘攻破哈特斯菲的大門，但在下半場15分鐘被哈特斯菲一次反擊得手；阿仙奴的奧巴美揚同樣在上半場9分鐘憑12碼先開紀錄，卻被白禮頓的梅利在下半場16分鐘同樣以12碼追成平手，在今輪聯賽一同失分。

麥湯米尼在上半場早段為曼聯先開紀錄。（路透社）

奧巴美揚同樣在早段12碼建功，領先白禮頓一球。（路透社）

曼聯作客賽和哈特斯菲後，以66分排第6位，距離第4位的熱刺4分，來季篤定無緣歐聯，並且連續14場未能保清白之身。曼聯主帥蘇斯克查賽後坦言球隊未如理想，亦指球隊今季表現並不值得前四位置，失去來季的歐聯資格並不驚訝，「我們今仗多次未能將機會轉化成入球，整體表現未如理想，當然感到失望。我們在今仗確定來季不能參加歐聯，我並不感到太驚訝，我們曾經擁有爭奪歐聯資格的機會，但未能好好把握，始終球隊在今季的發揮飄忽，正是最大原因。」

蘇斯克查指球隊表現起伏不定，未能躋身來季的歐聯並非奇事。（路透社）

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艾馬利籲收拾心情歐霸爭冠

另一邊廂，阿仙奴在主場與白禮頓賽和後，連續4場聯賽不勝，兵工廠現時以3分落後熱刺兼得失球差相差8球，以聯賽前四取得歐聯資格只剩數字上的可能性。不過，阿仙奴仍有機會藉歐霸盟主身份取得來季歐聯席位。

阿仙奴主帥艾馬利賽後指出球員在場上盡力爭勝，可惜戰果未盡人意，並將注意力放在歐霸盃上，「我認為球隊今仗值得獲勝，球員們亦相當努力，但在下半場多次錯失機會，使今場未能全取3分。不過，我們必須收拾心情，專心備戰往後的歐霸賽事，傾盡全力歐霸盃中奪冠。」