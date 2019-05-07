【排球】國際女排第8告別亞俱賽　「一切都很珍貴」

於亞洲俱樂部女子排球錦標賽代表香港出賽的國際女排，日前以0：3不敵越南，最終以總成績第8名完成，創下香港歷來最高排名。 事實這個最高排名得來不易，於香港業餘排球環境內要出城作賽其實困難重重，當中包括資金、工作調配問題。惟就如成員所說，「這次是不能以金錢衡量的回憶與經驗」，自費及請無薪假也是值得。

上周國際女排篤定出線後，事實已創下香港球隊歷來最佳名次的第8。縱使於最後一戰以8：25、20：25及21：25不敵越南，她們亦於整個賽事裏吸收最寶貴的經驗，能有機會面對強隊如中、泰、哈薩克，球員張詩敏直言大開眼界，「一開始知道可以參賽感到好榮幸、興奮及期待，能與亞洲地區職業隊冠軍交手非常難得；見識到不同國家水平，即使每場分數、身高、技術都她們有一段距離，我們仍盡力爭取每一分」。

代表香港出賽的國際女排，最終於亞洲俱樂部女子排球錦標賽以總成績第8名完成，創下香港歷來最高排名。（亞洲排球協會）

惟有別其餘職業隊，在香港業餘環境內要毅然出城，事實也要跨過資金及球員正職調配這一關。隊長羅可楓亦指是次順利出賽有賴贊助商的支持，「在香港一個無職業排球的情況下， 能夠成行並順利完成，感謝教練和隊友們的付出」。縱使有贊助支持，但此行成員亦須自費。不過球員盧翠儀認為，這次的排球經驗絕不能以錢衡量：「雖自費和請無薪假出賽，但一切都很珍貴，這次是不能以金錢衡量的回憶同與經驗；見到職業隊，不禁想，如果香港可有更完善、更有系統的培訓資源，我們跟職業隊之間的距離會否近一點？」