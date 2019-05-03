【排球】國際女排入8強創歷史　今日與泰國交鋒

國際女排日前於亞洲俱樂部女子排球錦標賽最後一輪分組賽，以局數0：3不敵中華台北。惟因同組得4支隊伍，國際女排縱使敬陪末席，亦能破天荒以小組第4名晉身8強。今日近傍晚時份將與泰國球隊Supreme Chonburi-E.Tech對戰。

代表香港的國際女排於A組首兩場賽均以直落3局不敵中國及哈薩克，日前尾輪對陣中華台北，最終亦以10：25、15：25及22：25告負。不過賽事共有10支隊伍分兩組作初賽，前4隊即出線8強，而國際女排身處的A組只得4隊，因此她們篤定獲得8強席位，成為香港首支打入賽事8強女子排球隊。

由於同組只有4支隊伍，因此國際女排順利以第4、歷史性打入8強。（亞洲排球協會圖片）

今日她們將面對泰國的「Supreme」，惟前泰職球員楊秀美表示對手打法有別泰職聯賽，而國際務必改善一傳：「以這幾天的觀察，她們變強了，戰術上也有改動；我們在對中華台北之戰一傳表現平平，但對Supreme這些強隊來回球並不多，因此在一攻方面我們要做得更穩固。」

國際女排歷史性晉級後，在8強將迎戰泰國球隊「Supreme」。（亞洲排球協會圖片）

面對泰國勁旅，國際女排當然希望取得今次賽事的首個局分。（亞洲排球協會圖片）

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