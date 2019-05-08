【歐聯】利物浦奇兵韋拿杜姆兩分鐘轟兩球　「做後備令我憤怒」

不甘球隊被看低，不甘自己被看低，韋拿杜姆帶住一股怒氣上陣，助利物浦締造了一場歐聯史上的經典反勝。 這名荷蘭中場入替後梅開二度，成為利物浦在歐聯4強次回合大勝巴塞隆拿4：0的重要功臣，球隊得以總比數4：3晉級決賽。韋拿杜姆賽後說：「領隊安排我做後備，我真的很憤怒。當我上陣時，我一定要作出貢獻，幫助球隊。」

在歐聯4強次回合主場對巴塞隆拿，利物浦中場韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）在上半場只是一名坐在後備席上的觀眾，但因為左閘安德魯羅拔臣受傷，領隊高普不得不換人變陣，派韋拿杜姆入替踢中場，而原本踢中場的占士米拿就改任左閘。這個因為球員受傷而作出的換人，成為利物浦反敗為勝的關鍵。

當韋拿杜姆入場時，利物浦主場領先1：0，兩回合計仍落後1：3。在54分鐘，阿歷山大阿諾特右路中，後上入楔的韋拿杜姆快對手一步，撞射入網。

韋拿杜姆下半場入替，在54分鐘先入一球，幫利物浦拉開到2：0。（路透社）

巴塞門將達史特根一回頭，皮球已入網窩。（路透社）

韋拿杜姆第一個入球片段：

可能巴塞都還未回神，他兩分鐘後接應梳頓沙基利的左路傳中，跳頂入網。韋拿杜姆用了兩分鐘左右梅開二度，閃擊巴塞，幫利物浦主場贏到3：0，兩回合追成3：3平手！

這是巴塞在歐聯史上首次被對手的後備球員梅開二度，也是利物浦自2007年的賴恩巴布後，再有球員在歐聯比賽中後備入替攻入兩球。自2005年的高古後，再有荷蘭球員在歐聯決賽或4強中梅開二度。最後，加上奧歷治都梅開二度，利物浦今場大勝4：0，兩回合以4：3晉身決賽。

韋拿杜姆在56分鐘起跳頭槌攻門，攻入今場個人第二球，助利物浦擴大優勢到3：0，兩回合追平3：3。（路透社）

碧基在韋拿杜姆身前佈防，沒有起跳，他一回頭已經見到韋拿杜姆高高躍起頂頭槌。（路透社）

韋拿杜姆第二個入球片段：

韋拿杜姆賽後十分激動，儘管是難以置信，但他說賽前有信心反勝巴塞。他說：「你還可以說什麼，實在太令人難以置信！不過，其實在首回合之後，我們都有信心在主場攻入4球，贏對手4：0。外面的人都質疑我們，覺得我們一定做不到的，但我們再一次向他們展示沒有不可能的任務，我們真的贏了4：0。」

韋拿杜姆還想向領隊高普證明，擺他在後備是個錯誤的決定。他賽後笑着說說：「我真的很激動，因為領隊安排我做後備，我真的很憤怒！當我上陣時，我一定要作出貢獻，幫助球隊。總括而言，這是團隊的發揮。我們從頭開始就相信，可以贏到4：0，我們知道是這是可能的。」

韋拿杜姆十分激動，他賽後笑着表示高普安排他踢後備令他憤怒。（路透社）

韋拿杜姆精彩腳法破巴塞迫搶：