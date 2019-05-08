【歐聯】先領羅馬後助利物浦　艾利臣連續兩季次回合神奇逆轉巴塞

利物浦在落後3球之下創造奇蹟擊敗巴塞隆拿，在歐聯4強兩回合以4：3反勝晉級決賽。 對於利物浦門將艾利臣比加而言，這一幕似曾相識，因為他上季效力羅馬時，曾經在歐聯8強對巴塞隆拿，首回合雖然落後1：4之下，靠次回合贏3：0晉級。

奧歷治及韋拿杜姆各梅開二度，阿歷山大阿諾特交出精彩角球助攻，但講到利物浦的晉級功臣，也不可不提巴西門將艾利臣比加（Alisson Becker），如果沒有他連番撲救，阻止巴塞攻入作客入球的話，利物浦也不能完成這次史詩式的反勝。

完上半場前，艾利臣救出佐迪艾巴的射門，幫利物浦保持領先1：0回更衣室。（Getty Images）

從另一個角度看艾利臣勇救佐迪艾巴的射門。（視覺中國）

雖然利物浦今場在比數上大勝，但艾利臣並不悠閒，他救出美斯、菲臘比古天奴、佐迪艾巴、蘇亞雷斯等的攻門，全場作出5次撲救，助利物浦保持清白之身，方能締造4：0的大勝，兩回合反勝4：3晉級。

艾利臣撲出佐迪艾巴的射門片段：

艾利臣今場還「零封」美斯，令這名阿根廷球星沒有入球。（Getty Images）

首回合落後巴塞3球差距，對於艾利臣而言並不陌生，在上屆歐聯8強，他代表羅馬面對巴塞，首回合作客輸1：4。不過，在次回合，艾利臣的羅馬上演了一次也足以載入歐聯史冊的逆轉，他作出3次撲救，助羅馬保持不失，主場以3：0大勝巴塞，兩回合計踢成4：4，羅馬靠作客入球優惠晉級。

艾利臣可說是巴塞剋星，近兩年在歐聯贈予巴塞兩次恥辱式的出局。艾利臣賽後也記起上屆反勝巴塞的經歷，他說：「確有種難以置信的感覺，大家十分努力，這場比賽太神奇了。不過，我其實經歷過一次，就在去年幫羅馬淘汰巴塞。」

去年的歐聯8強，艾利臣幫助羅馬在次回合保持清白之身，晉級4強。（Getty Images）

艾利臣去年幫助羅馬在首回合落後1：4之下，次回合贏3：0晉級。（Getty Images）

講到打出歐聯決賽，艾利臣明言目標是冠軍，他說：「太奇妙了，如在夢中。我們現在有一個目標，就是在決賽勝出。我們今年非常努力，又做好準備今場對巴塞。在首回合，巴塞錯失了大好機會，他們沒有贏到4：0。如果輸0：4的話，反勝就會非常困難，但落後0：3的話，我們仍然相信有機會。我們完成了一次重大的反勝，我們的球迷一直在身後支持，這是一個難忘的晚上。」