【歐聯】利物浦驚世逆轉勝　總比數4：3淘汰巴塞　奧歷治神奇之夜

「神奇、頂級、超卓！」利物浦在歐聯4強次回合返到主場晏菲路，在落後3球下力圖「大逆轉」。 紅軍首回合作客0：3敗走魯營，晉級形勢不樂觀，但憑奧歷治及韋拿杜姆各入兩球，以4：0擊敗巴塞，總比數合計贏4：3晉級決賽。

晏菲路奇蹟 奧歷治先開紀錄

利物浦再創歐聯奇蹟，巴塞又被「反Cup」！

紅軍首回空有控球率，回到主場晏菲路，雖然兩大主力沙拿及法明奴均因傷缺陣，需由文尼搭上奧歷治與沙基利攻堅，但最後他們靠今季屢建奇功嘅「幸運功臣」奧歷治，大炒巴塞4：0，兩回合計反勝4：3殺入決賽。

紅軍今仗把握力大幅改善，加上晏菲路主場氣勢加乘，可謂攻勢連連。佐迪艾巴在7分鐘失誤，神軒「軒達臣」禁區內接應文尼傳球推射被撲出，奧歷治近門射入1：0先開紀錄。

奧歷治助利物浦4：3反勝巴塞。（路透社）

韋拿杜姆梅開二度 奧歷治建功反勝

紅軍在取得首個入球後壓得更前，希望再下一城，不過同時亦讓巴塞有更多反擊機會，惟作客的巴塞一直未能把握機會，利物浦半場以1：0帶回更衣室。

下半場後備入替的韋拿杜姆大顯神威，54分鐘他接應阿歷山大阿諾右路傳中，撞射成2：0；再在兩分鐘後接應沙基利的傳中頂入3：0，兩回合追成平手。

紅軍門將艾利臣比卡（Alisson Becker）守住大門，最後「福將」奧歷治在79分鐘「埋齋」，接應阿歷山大阿諾快開角球近門射入。利物浦最後以4：0擊敗巴塞，總比數合計贏4：3，再次晉級歐聯決賽。

利物浦淘汰巴塞後開心慶祝。（路透社）

奧歷治屢次當奇兵

事實上利物浦今季多次在重要關頭都是靠奧歷治救命。

這位比利時前鋒在去年默西塞特郡打吡大戰，補時1：0絕殺愛華頓；早幾日的聯賽亦是憑他後備上陣絕殺，協助紅軍3：2險勝紐卡素，留住紅軍聯賽奪冠希望。

這名當日被球迷揶揄「超廢」的24歲前鋒，今時今日可能已非「吳下阿蒙」，而是利物浦關鍵時刻的重要人選。

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