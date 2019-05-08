【歐聯】巴塞重複犯錯再被逆轉出局　蘇亞雷斯：是時候檢討反省

一次是意外，兩次又是否偶然？ 繼上屆歐聯8強在領先4：1下被羅馬淘汰，巴塞隆拿在今屆4強首回合領先利物浦3：0之下，次回合作客倒輸0：4，再一次在巨大領先優勢下出局。華維迪、蘇亞雷斯及布斯基斯賽後承認優勝劣敗，同向球迷道歉。

歐聯4強戰情峰迴路轉，巴塞首回合形勢大好，主場大勝利物浦3：0。由於巴塞已經在西甲封王，他們在上場聯賽收起全部主力，留力對利物浦，亦可見巴塞並無輕敵，一樣重視次回合。不過，在英國時間昨晚（5月7日）的次回合，巴塞在晏菲路慘敗0：4，兩回合計輸3：4出局，連續4年無緣決賽。

蘇亞雷斯今場有一次射門，但未能建功。（路透社）

倒戈利物浦的巴塞射手蘇亞雷斯說：「我們很傷心及失望。我們已經準備好接受如大雨般落在我們頭上的批評。」輸到0：4的那一球，巴塞後防一時疏忽，沒有看管住奧歷治，結果失守；蘇亞雷斯坦言這球的防守非常差，他說：「在第4個失球，我們就像小學生。」

蘇亞雷斯賽後表示，他們在第4個失球的防守表現如小學生。（路透社）

對巴塞最大的打擊是，首回合領先3球下出局並非首次發生。在去年的歐聯8強首回合，他們贏羅馬4：1，但在次回合倒輸0：3，結果踢成4：4，因作客入球較少出局。蘇亞雷斯續說：「是時候檢討，因為這是第二次發生。我們不能連續兩年犯同一錯誤，我們一定要去反省，坦白承認做錯的地方。」

布斯基斯賽後向球迷道歉。（路透社）

巴塞中場布斯基斯賽後也說：「他們（利物浦）踢得比我們好。我要向所有人道歉，對羅馬發生的事，再一次出現。很難接受這個現實，但當面對一個對手的壓迫如此強大，不斷爭到第二點（second ball），很難去應付。今場很難去應付，我都不懂再說什麼，我能夠做到的只有道歉。」

華維迪表示這樣輸波，沒有任何藉口。（路透社）

有人質疑教練華維迪，而蘇亞雷斯就認為負責的應該是球員，他說：「我們才是落場踢比賽的人。教練延續首回合的戰術，希望取得同樣戰果，但很抱歉讓大家見到我們今場的態度以及所有表現。」

華維迪表示，以這種方式落敗出局，巴塞找不到任何藉口，只能認錯，向球迷道歉。他說：「他們一開波就很進取，正如我們所料，但最後這樣落敗，我們找不到任何藉口。開波前手握3：0領先優勢，但之後輸0：4，明顯地不能接受。連續兩年都出現這種情況，對所有人都特別痛苦。」

華維迪續說：「未來幾日都會很難受，但我們一定要克服過去。現在我能夠所做的，只有向那些遠道而來的球迷道歉。」