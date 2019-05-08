【歐聯】利物浦奇蹟殺入馬德里　高普：我不知道怎樣做到

利物浦在歐聯4強次回合以4：0大勝，兩回合以4：3反勝，把決心將「大耳盃」帶回魯營的巴塞隆拿踢出局。 在沒有太大期望下，「紅軍」再次創造奇蹟，就連領隊高普也表示不知道球隊如何做到。

多得奧歷治及韋拿杜姆各入兩球，利物浦淨勝巴塞4球，成功連續兩年打入歐聯決賽，6月1日將在西班牙首都馬德里，對另一場4強阿積士對熱刺的勝方。高普賽後說「如果要我去形容利物浦這間球會，我會說她是個『大心臟』，今仗心跳瘋狂得響遍了全球。」

韋拿杜姆的頭槌消除了巴塞的優勢。（路透社）

高普賽後與眾將跟球迷一起高唱會歌《You'll Never Walk Alone》。（路透社）

要大炒巴塞已經是一件不容易的事，而且要力保不失，高普也直言：「贏波已經很困難了，而且更要不失一球，我不知道他們（球員）是怎樣做得到。」高普賽後訪問十分興奮，自言快要忍不「爆粗」，就算要罰錢也高興。「這對我們意義十足，世上有很多比這場比賽更重要的事，但要一起創造這種激動的氣氛十分特別。這全都是球員的功勞。」高普仍是將一切歸功於球員。

利物浦連續兩年殺入歐聯決賽。（路透社）

「他們在精神上是巨人」

利物浦反勝殺入決賽，是1986年巴塞隆拿擊敗哥德堡後，再次有球隊在歐聯4強首回合落後3球，仍可打入決賽。高普指歷史可以重演，全都是球迷關係：「我賽前跟小伙子們說：『我不認為有什麼可能（反勝晉級），但因為是你們落場，所以我會說有機會。』他們在精神上真的是巨人，太不可思議了。

這名德國籍主帥表示紅軍是集「氣氛、激情、渴望及足球質素」於一身的球會，「四大元素」缺一就不可能成就反勝奇蹟。歐洲賽決賽一直都是高普的「神經痛處」，因為3次歐聯、1次歐霸，這名「性情中人」未曾贏過一次。不過此時此刻，高普指自己的紀錄根本不重要：「我知道別人怎說我在決賽的劣績，他們亦絕對無錯。不過，這已是第4次入（歐洲賽）決賽，這已很特別了。當我看到球員今場賽後都眼有淚光，這就是足球。」