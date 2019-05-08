【歐聯】「鍾仔」鍾志光預測全中　一個月前估利物浦挫巴塞入決賽

利物浦在歐聯4強首回合作客巴塞隆拿輸0：3，晉級機會渺茫，但他們竟然在次回合主場大勝4：0，結果反勝巴塞入決賽，實在令人始料不及。 不過，利物浦入決賽，可能都在體育評述員「鍾仔」鍾志光的預計之中。鍾仔在4月初競猜歐聯及歐霸的晉級形勢及冠軍，他當時不但認為利物浦可以擊敗巴塞，更覺得「利記」可以在決賽擊敗阿積士贏冠軍。

在歐聯及歐霸8強抽籤後，資深體育評述員「鍾仔」鍾志光就為電視台拍攝短片，預測今屆歐聯及歐霸的形勢。一個月後的今日，有連登網民「回帶」發現鍾仔竟然全部估中，包括猜中利物浦贏巴塞入決賽。鍾仔在片段中解釋，雖然巴塞牌面較高，「不過你看今屆歐聯，很多強隊也無端端出局」，之後他指一指自己續說：「利記我捧他，當然要利記！」

鍾志光在一個月前幫電視台拍片，預測歐聯及歐霸晉級形勢。（網上截圖）

鍾志光猜中所有8強的勝負，包括認為利物浦可以贏波圖。（網上截圖）

鍾志光的歐聯預測：

+ 3 + 2

鍾仔預測之準不只是估中利物浦贏巴塞，而是他先猜中了所有歐聯8強的勝負。在8強，他估到利物浦贏波圖及巴塞贏曼聯並不難，但他竟然在賽前就看好阿積士淘汰祖雲達斯，還有熱刺可以擊敗曼城，可見鍾仔甚有眼光！

在香港時間今晚深夜，首回合落後0：1的熱刺將會作客阿積士。鍾仔又看好那一隊晉級呢？在這後4月頭放上網的片段中，鍾仔表示：「博一博阿積士，夠冷門！」明早就知道他準不準了。另外，他看好利物浦能夠在決賽擊敗阿積士封王，但他猜法定時間比數是2：2，紅軍到互射12碼才贏得到。

鍾志光看好車路士及阿仙奴會師歐霸決賽。（網上截圖）

此外，鍾仔在片段的後半段預測歐霸形勢，至今亦全中，他估中法蘭克福、車路士、阿仙奴及華倫西亞入4強，之後「英超雙雄」車路士及阿仙奴會師決賽，最終由阿仙奴捧盃。