【歐聯】荷乙球員詐病睇首回合被炒　次回合入場見證阿積士出局

當你有一張免費歐聯波飛，但當日又要上班，會否冒險選擇「射波」入場做觀眾？ 荷乙泰斯達前鋒佐迪雲達拿安（Van der Laan），歐洲時間上周三選擇缺席操練，詐病走到倫敦看歐聯4強首回合，熱刺對阿積士的賽事，事後雲達拿安被球隊解僱。 雖然賠上事業，但這名25歲球員並未後悔，更向人索求次回合門票，最終獲一名記者邀請入場觀戰。

雲達拿安上周得到朋友一張免費波飛，受到誘惑未有多想：「我就告訴他們我病了，當然這不是個好主意，最後有人查出了。」

雖然在倫敦見證阿積士首回合作客贏熱刺1：0，但也賠上了事業，這名荷蘭前鋒與球會達成協議，終止合約。泰斯達技術總監重提事件經過：「他愚弄我們了，他足足有4天沒有報到。我們要求他見隊醫，但他回覆我們自己已看醫生，之後一日又說自己發燒躺臥在床。

雲達拿安（左）詐病入場睇首回合賽事。（網上圖片）

阿積士次回合輸波出局。（路透社）

雲達拿安不是唯一一名「射波」球迷，一名荷蘭記者首回合在熱刺球場外，被同樣詐病遠赴英倫的阿積士球迷打了一巴掌，原因就是他拍下了照片，球迷怕變成「罪證」。

事賽上，泰斯達上下原本沒有人洞悉雲達拿安的奸計，直到他的面孔至少三度出現在電視螢幕上。他說：「我球隊的group chat就似火山爆發一樣，大家都笑到快要跌倒。」其中一名教練Mike Snoei發現事有蹺蹊，表示要上門探訪，雲達拿安才承認自己「射波」去看阿積士比賽。

雲達拿安獲邀入場看次回合，代價是請記者飲啤酒。（雲達拿安twitter）

請飲啤酒換次回合門票

失去工作之後，雲達拿安未有太介意，更在社交網上希望得到一張次回合門票：「難道現在我就不值得一張門票嗎？我現在自由了！」最後得一名荷蘭記者Menno Pot邀請他入場睇波，但有一個條件，就是要請他飲啤酒。

可惜兩人未能再見證阿積士再進一步，荷甲王者在半場領先兩球之下，換邊倒輸三球，最後兩回合打和3：3，熱刺以更多作客入球晉級。