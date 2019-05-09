【歐聯】熱刺全員更衣室合唱瘋狂慶祝　哈利卡尼稱有望決賽披甲

熱刺在歐聯4強次回合反勝阿積士，首度躋身歐聯決賽，一眾熱刺球員經歷「瘋狂」一役後，賽後在更衣室大肆慶祝，更一同高唱英國樂隊Oasis的《Wonderwall》。除了一眾球員外，不少評述員亦十分享受熱刺反勝一刻，其中包括熱刺的忠實球迷拿殊。

由盧卡斯莫拉在下半場連中三元，在補時階段射入奠勝一球，助熱刺完成「大逆轉」，憑作客入球淘汰阿積士。完場哨子一響，一眾熱刺的職球員興奮地衝入球場，因傷缺陣的哈利卡尼與主帥普捷天奴相擁，然後在球場上狂奔，而入球功臣盧卡斯莫拉則被一眾球員簇擁着，熱刺主帥普捷天奴激動地在場中與一眾職球員相擁，更流下男兒淚。

熱刺全隊完場後瘋狂慶祝（按圖放大）

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一眾熱刺球員返回更衣室後，繼續瘋狂慶祝，拉美拿及穆沙施素高（Moussa Sissoko）一同在Instagram上載更衣室的情況，一眾球員更高唱英國樂隊Oasis的《Wonderwall》，非常熱鬧。

另外，哈利卡尼雖然未有上陣，但他亦在Instagram中上載球隊大合照，大讚球隊今仗的永不放棄表現。該名英格蘭尖刀表示康復進度理想，有望於歐聯決賽復出。

哈利卡尼在社交網站上上載球隊的大合照，慶祝反勝晉級。（Twitter截圖）

Harry Kane will be fit for the final. How do I know? Exhibit A: pic.twitter.com/JmTV8SlQ0K — Talking THFC (@TalkingTHFC) May 8, 2019

為英國體育頻道《BT Sport》擔任現場評述員的里奧費迪南，今仗再赴阿姆斯特丹，伙拍熱刺名宿荷杜（Glenn Hoddle）。里奧費迪南在上仗與連尼加一同目睹美斯的驚世罰球，今仗再一次見證精彩時刻，當盧卡斯莫拉攻入致勝一球後，里奧費迪南與荷杜一同興奮大叫。他其後在個人Twitter表示，只要是英格蘭球迷便會明白為何如此興奮。

NBA名宿拿殊（Steve Nash）是知名的熱刺球迷，他受邀成為美國體育頻道《Turner Sports》的嘉賓，當他看到盧卡斯莫拉攻入絕殺一球後，他隨即衝出直播室，對愛隊首度打入歐聯決賽，亦難掩激動之情，流下喜悅的眼淚。